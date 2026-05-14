महंगाई का एक और झटका! दूध के बाद अब CNG के दाम बढ़े, ऑटो-टैक्सी का किराया बढ़ने की मांग

CNG Price Update: मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की कीमतों में महानगर गैस (Mahanagar Gas CNG) ने दो रुपये की बढ़ोतरी की है। जिसके बाद आज (14 मई) से मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और अन्य क्षेत्रों में सीएनजी 84 रुपये प्रति किलो के दाम पर बिक रहा है। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं।