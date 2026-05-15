महंगाई का ट्रिपल अटैक! महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें आपके शहर का नया रेट

देशभर के लोगों को बड़ा झटका देते हुए तेल कंपनियों ने आज (15 मई) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। गुरुवार आधी रात से लागू नई दरों के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3.11 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। इससे पहले सीएनजी (CNG Price Hike) की कीमतों में महानगर गैस (Mahanagar Gas CNG) ने दो रुपये की बढ़ोतरी की। जबकि अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है।