दो महीने पहले एक बेटी के पिता बादशाह ने सच में रचाई दूसरी शादी? अब पत्नी ईशा रिखी ने दिया सबसे बड़ा सबूत!

Badshah Second Marriage With Isha Rikhi: मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। पिछले कुछ महीनों से उनकी कथित दूसरी शादी की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं, लेकिन अब उनकी गर्लफ्रेंड बताई जा रहीं ईशा रिखी की नई तस्वीरों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। ईशा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो गले में मंगलसूत्र पहने नजर आईं। बस फिर क्या था, फैंस ने मान लिया कि दोनों ने चुपचाप शादी रचा ली है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।