CNG Price Hike: दिल्ली-NCR में महंगाई का एक और झटका, सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा था कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी नागरिकों से अपील है कि वे रोजमर्रा के जीवन में ऊर्जा की बचत करने का प्रयास करें। पेट्रोल, डीजल और गैस की घबराकर खरीदारी न करें, क्योंकि सरकार इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद घरेलू रसोई गैस, पीएनजी और सीएनजी की 100 फीसदी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।