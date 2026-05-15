यात्रियों के लिए खुशखबरी! बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए टाइमिंग और रूट

गर्मी की छुट्टियों और बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उत्तर भारत के यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस और गोरखपुर के बीच नई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन सीमित अवधि के लिए चलाई जाएगी, जिससे मुंबई, गुजरात और उत्तर भारत के यात्रियों को काफी सुविधा मिलने वाली है। रेलवे के मुताबिक यह स्पेशल ट्रेन स्लीपर और जनरल सेकेंड क्लास कोच के साथ विशेष किराये पर चलाई जाएगी।