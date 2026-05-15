15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आर्यन खान का धमाका: पहली सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को मिले ताबड़तोड़ नॉमिनेशंस, राइटिंग की दुनिया में दिखाया दम

Aryan Khan: सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने पिता का नाम रोशन किया है। उनकी पहली डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने SWA अवॉर्ड्स 2026 में कई नॉमिनेशंस हासिल किए हैं। जानिए आर्यन खान और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के साथ और किन बड़े प्रोजेक्ट्स को इस लिस्ट में जगह मिली है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 15, 2026

Aryan khan web Series The bads of bollywood sweeps swa awards 2026 nominations Aditya Dhar Dhurandhar

आर्यन खान की वेब सीरीज को मिले अवॉर्ड (Photo Source- Movie Event)

SWA Awards 2026 full list: जब बात सुपरस्टार शाहरुख खान की हो, तो उनके परिवार से जुड़ी हर खबर सुर्खियां बन जाती हैं। लेकिन इस बार चर्चा शाहरुख की नहीं, बल्कि उनके बड़े बेटे आर्यन खान की है। आर्यन ने अभिनय की चकाचौंध से दूर कैमरे के पीछे रहकर अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में 'स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (SWA) ने साल 2025 के लिए अपने प्रतिष्ठित 7वें SWA अवॉर्ड्स के नॉमिनेशंस की घोषणा की, जिसमें आर्यन खान की पहली सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने जबरदस्त दबदबा बनाया है।

आर्यन खान की फिल्म को मिला अवॉर्ड (Aryan Khan WSWA Awards nominations)

आर्यन खान ने अपनी पहली ही सीरीज के जरिए यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक स्टार किड नहीं, बल्कि एक विजनरी राइटर भी हैं। 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' को वेब कॉमेडी/रोमांस कैटेगरी में कई प्रमुख नामांकन मिले हैं। आर्यन खान को उनके साथियों बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ 'सर्वश्रेष्ठ कहानी' और 'बेस्ट स्क्रीनप्ले' के लिए नॉमिनेट किया गया है। इतना ही नहीं, आर्यन को व्यक्तिगत रूप से बेस्ट डायलॉग (Best Dialogue) के लिए भी नामांकन मिला है। यह किसी भी नए लेखक के लिए बड़ी उपलब्धि है कि उसके काम को 'पंचायत सीजन 4' जैसे स्थापित शोज के साथ एक ही कतार में रखा गया है।

'धुरंधर' और 'ब्लैक वारंट' की भी रही धूम

आर्यन खान के अलावा, डायरेक्टर-राइटर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने भी फीचर फिल्म कैटेगरी में अपनी धाक जमाई है। आदित्य धर को 'धुरंधर' के लिए बेस्ट स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स के लिए नॉमिनेशन मिला है। वहीं, वेब सीरीज की दुनिया में 'ब्लैक वारंट' ने भी कई श्रेणियों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। 'पाताल लोक सीजन 2', 'पंचायत सीजन 4' और 'द फैमिली मैन सीजन 3' जैसे हिट शो भी राइटिंग के इस महाकुंभ में पुरस्कार की दौड़ में शामिल हैं।

फिल्मों और टीवी का रहा बोलबाला

फीचर फिल्म कैटेगरी में वरुण ग्रोवर की 'सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव' और अनुराग बसु की 'मेट्रो...इन डिनो' ने अपना दबदबा दिखाया है। टीवी की बात करें तो 'पुष्पा इम्पॉसिबल' और 'वागले की दुनिया' जैसे लोकप्रिय शोज ने एक बार फिर साबित किया कि टेलीविजन पर अच्छी कहानियों की कमी नहीं है। गीतों की श्रेणी में भी कड़ी टक्कर है, जहां जावेद अख्तर, गुलजार और अमिताभ भट्टाचार्य जैसे दिग्गजों के बीच मुकाबला है।

दिग्गज जूरी ने किया चुनाव

इन नामांकन को चुनने के लिए SWA ने इंडस्ट्री के दिग्गजों की एक जूरी बनाई थी, जिसमें फिल्ममेकर हंसल मेहता, लेखक विजय मौर्या और अभिषेक चौबे जैसे नाम शामिल थे। इन विशेषज्ञों ने 2025 में रिलीज हुई फिल्मों और सीरीज में से सबसे बेहतरीन कंटेंट को छांटा है।

प्रमुख नॉमिनेशंस पर एक नजर-

वेब कॉमेडी/रोमांस (सर्वश्रेष्ठ कहानी, स्क्रीनपेल् और डायलॉग)

  • द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड - आर्यन खान, बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान
  • पंचायत सीज़न 4 - चंदन कुमार
  • सिंगल पापा - नीरज उधवानी और इशिता मोइत्रा

फीचर फिल्म (सर्वश्रेष्ठ पटकथा):

  • धुरंधर - आदित्य धर
  • आगरा - अतिका चौहान और कनु बहल
  • मेट्रो...इन डिनो - अनुराग बसु

सर्वश्रेष्ठ गीत:

  • जावेद अख्तर (सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव)
  • गुलज़ार (गुस्ताख इश्क)
  • इरशाद कामिल (तेरे इश्क में)

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 May 2026 11:04 am

Published on:

15 May 2026 10:49 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आर्यन खान का धमाका: पहली सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को मिले ताबड़तोड़ नॉमिनेशंस, राइटिंग की दुनिया में दिखाया दम

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इन 5 मुस्लिम अभिनेत्रियों के बयानों ने इंडस्ट्री के माहौल पर किए थे तीखे वार, 3 तो छोड़ चुकी हैं बॉलीवुड

bollywood 5 Muslim actresses bold statements on industry and personal value stir on social media
बॉलीवुड

दो महीने पहले एक बेटी के पिता बादशाह ने सच में रचाई दूसरी शादी? अब पत्नी ईशा रिखी ने दिया सबसे बड़ा सबूत!

Badshah Second Marriage With Isha Rikhi
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की OTT रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, T-Series को 50 लाख रुपये जमा कराने का आदेश, जानें पूरा मामला

Delhi Highcourt On Dhurandhar 2 OTT Release
बॉलीवुड

Dhurandhar 2 OTT Release: अमेरिका में Netflix पर ‘धुरंधर 2’ के अनकट वर्जन ने दी दस्तक, जानें भारत में कब हो रही रिलीज

Dhurandhar 2 OTT Release In India
बॉलीवुड

क्या संजय दत्त दोबारा करेंगे पॉलिटिक्स ज्वाइन? ज्योतिषी ने 2026 को बताया एक्टर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट

Sanjay Dutt Career Prediction
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.