आर्यन खान का धमाका: पहली सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को मिले ताबड़तोड़ नॉमिनेशंस, राइटिंग की दुनिया में दिखाया दम

आर्यन खान ने अपनी पहली ही सीरीज के जरिए यह साबित कर दिया है कि वह केवल एक स्टार किड नहीं, बल्कि एक विजनरी राइटर भी हैं। 'द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड' को वेब कॉमेडी/रोमांस कैटेगरी में कई प्रमुख नामांकन मिले हैं। आर्यन खान को उनके साथियों बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ 'सर्वश्रेष्ठ कहानी' और 'बेस्ट स्क्रीनप्ले' के लिए नॉमिनेट किया गया है। इतना ही नहीं, आर्यन को व्यक्तिगत रूप से बेस्ट डायलॉग (Best Dialogue) के लिए भी नामांकन मिला है। यह किसी भी नए लेखक के लिए बड़ी उपलब्धि है कि उसके काम को 'पंचायत सीजन 4' जैसे स्थापित शोज के साथ एक ही कतार में रखा गया है।