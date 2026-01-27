27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

शंकराचार्य का बुलावा! इस्तीफे के बाद बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को धर्मक्षेत्र में आने का प्रस्ताव

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा धर्म क्षेत्र में आने के प्रस्ताव ने प्रशासन, शिक्षा और धर्म जगत में बहस छेड़ दी है। यूजीसी से जुड़े विवादों की पृष्ठभूमि में हुआ यह घटनाक्रम वैचारिक प्रतिबद्धता और सार्वजनिक सेवा के रिश्ते पर सवाल खड़े करता है।

3 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Ritesh Singh

Jan 27, 2026

धर्म, शिक्षा और प्रशासन के संगम पर खड़ा एक इस्तीफा: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को शंकराचार्य का धर्मक्षेत्र में आने का प्रस्ताव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

धर्म, शिक्षा और प्रशासन के संगम पर खड़ा एक इस्तीफा: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को शंकराचार्य का धर्मक्षेत्र में आने का प्रस्ताव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

 Shankaracharya Invites Bareilly City Magistrate: उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से जुड़ी एक अनोखी और चर्चा में आई घटना ने प्रशासनिक सेवा, धार्मिक नेतृत्व और उच्च शिक्षा से जुड़े विमर्श को एक साथ केंद्र में ला दिया है। शंकराचार्य से जुड़े मुद्दों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को लेकर उठे विवादों की पृष्ठभूमि में अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने फोन पर बातचीत के दौरान धर्म क्षेत्र में सक्रिय रूप से आने का प्रस्ताव दिया है। इस घटनाक्रम ने सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है।

बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में शंकराचार्य परंपरा, सनातन धर्म से जुड़े संस्थागत प्रश्नों और यूजीसी से संबंधित कुछ शैक्षिक-प्रशासनिक मुद्दों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में चर्चाएं तेज रही हैं। इन्हीं विषयों से प्रभावित होकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी सरकारी सेवा से अलग होने का निर्णय लिया। उनका यह कदम सामान्य प्रशासनिक निर्णय न मानकर एक वैचारिक रुख के रूप में देखा जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस्तीफे के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने संबंधित अधिकारी से मोबाइल फोन पर वार्ता की। इस बातचीत में शंकराचार्य ने उनके निर्णय की सराहना करते हुए उन्हें धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा लगाने का सुझाव दिया। बताया जाता है कि शंकराचार्य ने कहा कि आज के समय में शिक्षित, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले और वैचारिक रूप से प्रतिबंध लोगों की धर्म क्षेत्र में आवश्यकता है, जो समाज और राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा में भूमिका निभा सकें।

यह प्रस्ताव केवल व्यक्तिगत आमंत्रण भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे धर्म और प्रशासन के बीच बढ़ती संवाद प्रक्रिया के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। लंबे समय से यह चर्चा चलती रही है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचे में कार्यरत अधिकारी जब सामाजिक या वैचारिक आधार पर निर्णय लेते हैं, तो उसका प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई देता है। ऐसे में एक सिटी मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी का त्यागपत्र और उसके बाद धार्मिक नेतृत्व से सीधा संवाद, इस विमर्श को और गहरा करता है।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज हाल के समय में सनातन धर्म, परंपराओं और धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहे हैं। वे समय-समय पर शिक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे विषयों पर अपने विचार सार्वजनिक मंचों से रखते रहे हैं। ऐसे में किसी प्रशासनिक अधिकारी को धर्म क्षेत्र में आने का प्रस्ताव देना उनके व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे धार्मिक चेतना और बौद्धिक नेतृत्व को साथ जोड़ने की बात करते हैं।

दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक सेवा की निष्पक्षता और व्यक्तिगत आस्था के बीच संतुलन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी सेवा में रहते हुए अधिकारियों को संविधान और नियमों के अनुरूप काम करना होता है, लेकिन सेवा से अलग होने के बाद वे अपने व्यक्तिगत विचारों और रुचियों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में यह मामला वैधानिक रूप से आपत्तिजनक नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत निर्णय के रूप में देखा जाना चाहिए।

शिक्षा जगत से जुड़े कुछ लोगों ने इसे यूजीसी और पारंपरिक ज्ञान परंपरा के बीच चल रहे वैचारिक अंतर के संदर्भ में भी जोड़ा है। उनका कहना है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली और पारंपरिक धार्मिक-दार्शनिक संस्थानों के बीच संवाद की कमी अक्सर विवादों को जन्म देती है। यदि प्रशासनिक अनुभव रखने वाले लोग इन दोनों के बीच सेतु का काम करें, तो स्थिति अधिक संतुलित हो सकती है।

हालांकि, इस विषय पर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह घटनाक्रम केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। यह उस बड़े विमर्श का हिस्सा है, जिसमें धर्म, शिक्षा, प्रशासन और व्यक्तिगत वैचारिक प्रतिबद्धता एक-दूसरे से टकराते और संवाद करते दिखाई दे रहे हैं।

फिलहाल, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट आगे किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं,क्या वे वास्तव में धर्म क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाएंगे या किसी अन्य सामाजिक क्षेत्र को चुनेंगे। लेकिन इतना तय है कि उनका यह निर्णय और शंकराचार्य का प्रस्ताव आने वाले समय में चर्चा का विषय बना रहेगा।

ये भी पढ़ें

UGC मुद्दे पर केशव मौर्य का बयान बना विवाद की वजह, सवर्ण समाज में तेज हुई बहस
लखनऊ
उपमुख्यमंत्री बोले-“कोई नाराज़ नहीं, जो पीछे छूटे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है” (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 08:52 am

Published on:

27 Jan 2026 08:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / शंकराचार्य का बुलावा! इस्तीफे के बाद बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को धर्मक्षेत्र में आने का प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या होता है शैय्या दान? माघ मेले में कल्पवास के बाद भक्त कर रहे यह दान, जानें क्यों

प्रयागराज

अविमुक्तेश्वरानंद का दावा: केशव मौर्य को जानबूझकर रोका जा रहा, समझदार नेता को किया जा रहा साइडलाइन

प्रयागराज

मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य? कहा- सरकार और पार्टी करती है सम्मान

keshav prasad maurya
प्रयागराज

किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने पद छोड़ने के दिए संकेत, कहा-अब मजाक जैसा लगता है सब कुछ

Mahamandleshwar Mamta Kulkarni reached Kalki Dham of Sambhal
प्रयागराज

प्रयागराज में सियासत और संत संवाद: डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने झुकाया शीश, अविमुक्तेश्वरानंद से विवाद खत्म करने की अपील

keshav maurya appeal Avimukteshwaranand row prayagraj
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.