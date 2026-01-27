शंकराचार्य का बुलावा! इस्तीफे के बाद बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को धर्मक्षेत्र में आने का प्रस्ताव

Shankaracharya Invites Bareilly City Magistrate: उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से जुड़ी एक अनोखी और चर्चा में आई घटना ने प्रशासनिक सेवा, धार्मिक नेतृत्व और उच्च शिक्षा से जुड़े विमर्श को एक साथ केंद्र में ला दिया है। शंकराचार्य से जुड़े मुद्दों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को लेकर उठे विवादों की पृष्ठभूमि में अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट को ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने फोन पर बातचीत के दौरान धर्म क्षेत्र में सक्रिय रूप से आने का प्रस्ताव दिया है। इस घटनाक्रम ने सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है।