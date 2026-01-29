UGC New Rule 2026 Row: अलंकार अग्निहोत्री को सही समय का था इंतजार? सत्ता के खिलाफ 6 महीनों से पक रही थी बगावत की ‘खिचड़ी’!

नगर मजिस्ट्रेट रहते हुए 12 अगस्त को वह 'पुनरुत्थान बरेली परिवार' नाम के WhatsApp ग्रुप से जुड़े। इस ग्रुप में उनके समेत 7 लोग एडमिन हैं। इस ग्रुप में 500 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। चर्चा है कि ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में अप्रत्यक्ष रूप से PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री सहभागिता भी रहती थी। कुछ समय पहले स्मार्ट सिटी आडिटोरियम में हुए एक कार्यक्रम में उनका खासा सहयोग भी रहा था। PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री कई गोपनीय बैठकें भी कर रहे थे। इस्तीफा देते ही उन्होंने इसी ग्रुप के जरिए सूचना समाज के लोगों को पहुंचाई। जिसके बाद तमाम लोग उनके समर्थन में उतर गए। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक ही है। ऐसे में देर-सवेर सत्ता के खिलाफ उनका विस्फोट फूटना ही माना जा रहा था।