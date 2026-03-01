बिजनौर में अस्पताल के अंदर डॉक्टर की हत्या: बाइक सवार हमलावर ने सीने में मारी गोली, इलाके में सनसनी

Murder in Bijnor News: बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र से गुरुवार देर शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात युवक बाइक से अस्पताल पहुंचा और सीधे अंदर घुसकर डॉक्टर पर हमला कर दिया। हमलावर ने बेहद नजदीक से डॉक्टर के सीने में गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुई इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई और वहां मौजूद मरीजों व कर्मचारियों में दहशत फैल गई।