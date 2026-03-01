5 मार्च 2026,

गुरुवार

बिजनोर

बिजनौर में अस्पताल के अंदर डॉक्टर की हत्या: बाइक सवार हमलावर ने सीने में मारी गोली, इलाके में सनसनी

Bijnor Crime: यूपी के बिजनौर में एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर की अस्पताल के अंदर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

बिजनोर

image

Mohd Danish

Mar 05, 2026

bijnor doctor shot dead in hospital

बिजनौर में अस्पताल के अंदर डॉक्टर की हत्या | Image Source - Pexels

Murder in Bijnor News: बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र से गुरुवार देर शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात युवक बाइक से अस्पताल पहुंचा और सीधे अंदर घुसकर डॉक्टर पर हमला कर दिया। हमलावर ने बेहद नजदीक से डॉक्टर के सीने में गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुई इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई और वहां मौजूद मरीजों व कर्मचारियों में दहशत फैल गई।

अस्पताल में मचा हड़कंप

घटना के तुरंत बाद अस्पताल स्टाफ और आसपास मौजूद लोगों ने घायल डॉक्टर को बचाने की कोशिश की। उन्हें गंभीर हालत में तुरंत उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में मौजूद लोगों में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। इलाके में इस घटना की चर्चा तेजी से फैल गई और स्थानीय लोगों की भीड़ अस्पताल के बाहर जुटने लगी।

गाजियाबाद निवासी थे डॉक्टर

मृतक डॉक्टर की पहचान 45 वर्षीय डॉ. राजकुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले थे। वह नगीना के धामपुर रोड स्थित शिवालय हेल्थ केयर अस्पताल का संचालन करते थे और लंबे समय से यहां मरीजों का इलाज कर रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार डॉ. राजकुमार का स्वभाव मिलनसार था और वह इलाके में एक भरोसेमंद चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। उनकी अचानक हुई हत्या से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया है।

हमलावर बाइक छोड़कर फरार

बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह अपनी बाइक घटनास्थल के पास ही छोड़कर भाग निकला। घटना के बाद पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है और उससे जुड़े सुरागों की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि आरोपी के बारे में कोई ठोस जानकारी मिल सके।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही एएसपी देहात प्रकाश कुमार और सीओ नगीना अंजनी कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस ने डॉक्टर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावर की पहचान की जा सके।

Published on:

05 Mar 2026 10:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में अस्पताल के अंदर डॉक्टर की हत्या: बाइक सवार हमलावर ने सीने में मारी गोली, इलाके में सनसनी

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

