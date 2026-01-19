तीन पश्चिमी विक्षोभ एक साथ एक्टिव…दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा समेत यहां 7 दिन बारिश के आसार

मौसम विभाग ने बताया कि 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 22 व 23 जनवरी को तेज हवाओं का असर रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 से 25 जनवरी के बीच कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। नागौर में न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री, अलवर में 7.2, सिरोही में 8.1, लूणकरणसर और श्रीगंगानगर में 8.3, अंता में 9.0 और बीकानेर में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा।