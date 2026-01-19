19 जनवरी 2026,

सोमवार

ग्रेटर नोएडा

तीन पश्चिमी विक्षोभ एक साथ एक्टिव…दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा समेत यहां 7 दिन बारिश के आसार

Heavy Snowfall Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम फिर से बदलने वाला है। IMD के अनुसार, तीन पश्चिमी विक्षोभ एक साथ एक्टिव होने से अगले सात दिन दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश के आसार हैं।

ग्रेटर नोएडा

image

Vishnu Bajpai

Jan 19, 2026

Western disturbance active in Himalayan region heavy snowfall rain alert on 20-21-22-23-34-25-26 and 27 January

मौसम चेतावनी

Heavy Snowfall Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक के बाद एक करके लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं। इनके प्रभाव से उत्तर और पश्चिमी भारत में अगले सात दिनों तक भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है। इस दौरान जहां जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की संभावना है, वहीं दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्‍थान में बारिश के आसार हैं। इस दौरान हवाएं भी तेज चलेंगी।

आने वाले एक सप्ताह तक अलग रंग दिखाएगा मौसम

दरअसल, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह में उत्तर भारत और पिश्चमी भारत समेत हिमालयी क्षेत्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। इस दौरान जहां हिमालयी राज्यों में भारी बर्फबारी की संभावना है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो बारिश से जहां कोहरे से निजात मिलेगी, वहीं ठंड में और इजाफा देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में दिखने वाले ये बदलाव तीन पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम हैं, जो हिमालयी क्षेत्र में एक-एक करके एक्टिव हो रहे हैं।

IMD ने कब बताई बारिश की संभावना

IMD की लेटेस्ट भविष्यवाणी के अनुसार, 20 से 25 जनवरी के बीच हिमालयी क्षेत्र में एक-एक करके लगातार तीन पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं। इसके चलते जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की संभावना है, वहीं दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्‍थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के आसार हैं। हालांकि कुछ जगहों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बात अगर हवा की रफ्तार की करें तो इस दौरान लगभग 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं।

अगले 48 घंटे बाद से दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने बताया कि 23 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 22 व 23 जनवरी को तेज हवाओं का असर रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 22 से 25 जनवरी के बीच कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। राजस्थान में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के चलते लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। नागौर में न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री, अलवर में 7.2, सिरोही में 8.1, लूणकरणसर और श्रीगंगानगर में 8.3, अंता में 9.0 और बीकानेर में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा।

19 Jan 2026 06:36 pm

