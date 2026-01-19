अमेरिकी लड़की का दिल्ली मेट्रो में यौन शोषण, किशोर ने की शर्मनाक हरकत, बचाव में उतरीं मां-बहन

Girl Molested on Delhi Metro: भारत घूमने आई एक अमेरिकी लड़की को दिल्ली मेट्रो में यौन शोषण का शिकार होना पड़ा। यह यौन शोषण किसी बालिग ने नहीं, बल्कि एक नाबालिग लड़के ने अपनी मां और बहन के सामने किया। इसमें भी सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि लड़की के विरोध पर लड़के की मां और बहन ने किशोर का पक्ष लेते हुए उल्टा उसे ही दोषी ठहरा दिया। इस दौरान लड़के की मां ने जो कहा वो आपको और हैरान करेगा। यौन शोषण का विरोध करते हुए लड़की ने जब किशोर का कॉलर पकड़ लिया तो किशोर की मां ने कहा कि ज्यादा गोरी और भूरे बाल वाली लड़की ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए वह बहक गया है। दिल्ली मेट्रो की यह घटना लड़की ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताई है।