नोएडा मेट्रो यानी नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरशन (एनएमआरसी) एक कम्पनी है, जो कम्पनी अधिनियम-1956 के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका कार्यालय सेक्टर 29 के गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरशन का मुख्य उद्देश्य नगरीय परिवहन की सुविधाओं की योजना बनाकर उनका संचालन करना और तथा वित्त उपलब्ध कराना है। इसके लिए एनएमआरसी फिलहाल ट्वीन सिटी यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मध्य मेट्रो रेल सिस्टम को विकसित कर रही है। इसे नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल कॉरिडोर से जाना जाएगा। जिसकी लंबाई 29.707 किलोमीटर होगी। इसके अंतर्गत कुल 21 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। यहां मेट्रो नोएडा सेक्टर-71 से ग्रेटर नोएडा के डेल्टा डिपो स्टेशन को जोड़ेगी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल का ट्रायल रन 2 जनवरी 2018 को शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह और नोएडा मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक आलोक टंडन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। यह ट्रायल रन मार्च 2018 तक चलेगा। इसके बाद कमिश्नर (मेट्रो रेल सेफ्टी) नोएडा-ग्रेटर नोएडा कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। उनकी सिफारिश के बाद ही इस ट्रैक को आम जनता के लिए खोला जाएगा। सूत्रों की मानें तो नोएडा-ग्रेटर नोएडा कॉरिडोर पर एक्वा कलर की मेट्रो आम लोगों के अप्रैल से दौड़ने लगेगी।

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