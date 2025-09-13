Delhi Metro: दिल्ली की रेड और येलो मेट्रो लाइन पर बड़ा फैसला, लाखों लोगों का आसान होगा सफर

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपनी सबसे पुरानी और सबसे व्यस्त रेड और येलो लाइनों को और अधिक भरोसेमंद और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत DMRC ने एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड (ATIL) के साथ एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साल 2002 में रेड और साल 2004 में शुरू की गई येलो मेट्रो लाइन दिल्ली मेट्रो के शुरुआती कॉरिडोर रहे हैं। यह दोनों लाइनें रोजाना लाखों यात्रियों को राजधानी और एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से जोड़ती हैं। इन लाइनों पर बढ़ती भीड़ और तकनीकी दबाव को देखते हुए अब इन्हें आधुनिक सुविधाओं और बेहतर सिग्नलिंग तकनीक से लैस किया जाएगा।