इंदौर के बाद अब ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी की सप्लाई, कई लोग बीमार

इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों की मौत हो चुकी गई थी और सैकड़ों लोगों के अस्पताल भर्ती होना पड़ा था। ऐसे ही हालत की आशंका ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हो गई जब पीने के पानी वाली पाइप लाइन में लिकेज होकर दूषित पानी आ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। पुरानी पाइप लाइन होने की वजह से अक्सर यहां ऐसा हो जाता है। इस घटना के बाद पाइप लाइनों में सुधार किया गया है। GNIDA के सहायक प्रबंधक जल विभाग मनोज चौधरी ने बताया कि ब्लॉक-सी में जर्जर पाईपलाइन में लीकेज मिला था जिसे ठीक करवा दिया गाय है। इसके अलावा सेक्टर में दो अन्य जगहों पर ही लीकेज मिले। इनकी पाईप लाइन को भी बदल दिया गया है। इसके बाद जो पानी के सेंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट सामान्य आई है।