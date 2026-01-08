इंदौर त्रासदी के बाद दिल्ली जल बोर्ड में खलबली, मंत्री ने जारी की चेकलिस्ट तो CEO ने दे डाली चेतावनी

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिसंबर 2025 में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों से पानी के 7,129 नमूने लिए गए। इसमें से 100 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। चिंता की बात यह है कि इनमें से कुछ खराब नमूने सीधे भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों से लिए गए थे। दिल्ली में पानी की गुणवत्ता जांच व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड की 25 जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के पास NABL की मान्यता नहीं है, जिससे जांच की विश्वसनीयता पर संदेह होता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को अपने पूरे जल आपूर्ति तंत्र की गहन जांच करनी चाहिए। ताकि उन स्थानों की पहचान हो सके जहां से गंदा पानी या बाहरी प्रदूषण पीने के पानी में मिल रहा है। इसके लिए सरकार ने निर्देश दिया है कि घनी आबादी वाले इलाकों में 24 घंटे निगरानी रखी जाए और ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचने वाले पानी की टेस्टिंग और मॉनिटरिंग व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।