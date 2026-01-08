SIR लागू होने से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

Delhi Police Action on illegal Immigrants: राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एक विशेष अभियान के तहत 20 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग अलग-अलग इलाकों में पहचान छिपाकर रह रहे थे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मजदूरी व छोटे-मोटे काम कर रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है। पुलिस ने सभी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए डिटेंशन सेंटर भेज दिया है।