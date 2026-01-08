8 जनवरी 2026,

SIR लागू होने से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

20 Bangladeshi Arrested in Delhi: दिल्ली पुलिस ने 20 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है।

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Jan 08, 2026

दिल्ली से 20 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार (X)

Delhi Police Action on illegal Immigrants: राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एक विशेष अभियान के तहत 20 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग अलग-अलग इलाकों में पहचान छिपाकर रह रहे थे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मजदूरी व छोटे-मोटे काम कर रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है। पुलिस ने सभी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए डिटेंशन सेंटर भेज दिया है।

खुफिया इनपुट के बाद लिया एक्शन

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हाल के महीनों में दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की खुफिया जानकारी मिल रही थी। इसी इनपुट के आधार पर साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने एक सुनियोजित और गुप्त ऑपरेशन तैयार किया। ऑपरेशन से पहले संदिग्धों की लंबे समय तक निगरानी (रेकी) की गई। इसके बाद तय समय पर कई इलाकों में एक साथ दबिश देकर पुलिस ने सभी 20 लोगों को हिरासत में ले लिया।

जांच में बड़ा खुलासा

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये सभी नागरिक अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए थे। इसके बाद मानव तस्करी से जुड़े एजेंटों की मदद से इन्हें दिल्ली में बसाया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग और जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर अब अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। उन इलाकों की भी पहचान की जा रही है, जहां ऐसे एजेंट सबसे ज्यादा सक्रिय हैं।

डिपोर्टेशन की तैयारी

फिलहाल सभी 20 बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किए जाने की तैयारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिपोर्टेशन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि अवैध घुसपैठियों को पनाह देने वालों और उन्हें रोजगार या ठिकाना उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घनी आबादी वाले इलाकों में बढ़ी निगरानी

इस कार्रवाई के बाद राजधानी के संवेदनशील और घनी आबादी वाले इलाकों में निगरानी और जांच अभियान को और तेज कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, यह स्पेशल ड्राइव आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।

Published on:

08 Jan 2026 12:23 pm

