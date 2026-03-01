BIT Mesra के पढ़े हैं निशांत, दो साल तक किसी को पता नहीं था कि नीतीश के बेटे हैं

BIT में पहले दो साल तक किसी को पता नहीं चला कि वे नीतीश कुमार के बेटे हैं। दोस्त रुहैल रंजन ने कहा, 'पहले दो साल तक कोई नहीं जानता था कि वह नीतीश कुमार के बेटे हैं।' निशांत ने पढ़ाई के दौरान भी कम प्रोफाइल रखा और राजनीति से दूर रहे। परिवार के करीबी बताते हैं कि वे आध्यात्मिक झुकाव रखते हैं। ओशो, समाजवाद, समकालीन बिहार, RSS से जुड़ी किताबें और श्रीमद्भगवद्गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। पिता नीतीश की तरह ही उनमें आध्यात्मिक रुचि है—नीतीश ने इंजीनियरिंग के बाद ओशो पढ़ा था, निशांत भी भारतीय और विदेशी रहस्यमयी साहित्य पढ़ते हैं।