Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

देश दहलाने की योजना बना रहे थे ISIS के पांच आतंकी, दिल्ली पुलिस ने ध्वस्त किया पाकिस्तानी मॉड्यूल

ISIS Terror Module: गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दो आतंकियों को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जबकि बाकी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अलग-अलग रिमांड पर रखा गया है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 11, 2025

Big Pakistani ISIS terror module busted in Delhi Special Cell arrested five terrorists
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS आतंकी मॉड्यूल के पांच आतंकी दबोचे। (फोटोः ANI)

ISIS Terror Module: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन ISIS से जुड़े पांच संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दहशतगर्दों के निशाने पर दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहर थे। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह भारत में गजवा-ए-हिंद के नाम पर जिहाद छेड़ने और टारगेटेड किलिंग्स की योजना बना रहा था। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दो आतंकियों को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जबकि बाकी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अलग-अलग रिमांड पर रखा गया है।

कैसे हुआ खुलासा

विशेष सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मॉड्यूल का नेतृत्व झारखंड के अशहर दानिश उर्फ अशरार कुरैशी (23) कर रहा था। दानिश इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएट है और सोशल मीडिया के जरिये पाकिस्तान में बैठे आका के संपर्क में था। यह आका एन्क्रिप्टेड चैट एप्स पर उनसे बातचीत करता था और इन्हें 'सीईओ', 'गजवा' और 'प्रोफेसर' जैसे कोड नेम से निर्देश देता था।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव से पहले लालू यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, इस मामले में फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली
Rouse Avenue court Delhi reserves order on charge in land for job case against Lalu Prasad Yadav

आरोपियों में मुंबई के आफताब कुरैशी और सूफियान अबूबकर, तेलंगाना के मोहम्मद हुजैफा और मध्य प्रदेश के कामरान कुरैशी भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, पाकिस्तान से मिले निर्देशों के आधार पर यह गिरोह जमीन खरीदकर उसे ‘खिलाफत जोन’ घोषित करने और वहां से आतंकी गतिविधियां फैलाने की योजना बना रहा था।

हथियार और विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग

एसीपी कुशवाहा ने बताया कि आरोपियों को ऑनलाइन हथियार बनाने, आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) तैयार करने और जिहादी विचारधारा फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। गिरफ्तार आतंकियों के पास से सल्फर पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बॉल बेयरिंग, गैस मास्क, बिजली के तार, फ्यूज पॉइंट, कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की गई है, जिनका इस्तेमाल बम बनाने में किया जा सकता है।

छह महीने से चल रही थी निगरानी

पुलिस ने खुलासा किया कि यह ऑपरेशन कई महीनों की गुप्त निगरानी का नतीजा है। सबसे पहले हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से आफताब और सूफियान को गिरफ्तार किया गया। वे मेवात निवासी एक सप्लायर से हथियार लेने आए थे और दिल्ली से भागने की कोशिश कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में छापेमारी की गई, जहाँ से बाकी तीन आरोपियों को पकड़ा गया।

और युवाओं को जोड़ने की थी साजिश

जांच में यह भी सामने आया है कि यह मॉड्यूल सिर्फ आतंकी गतिविधियां ही नहीं, बल्कि युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलकर भर्ती करने की योजना भी बना रहा था। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैट के जरिए इनके नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा था। फिलहाल, बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जब्त किए गए दस्तावेजों की केंद्रीय एजेंसियां बारीकी से जांच कर रही हैं। पुलिस का मानना है कि इस मॉड्यूल के ध्वस्त होने से देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हो गई है।

ये भी पढ़ें

मेरा बेटा मुझे सड़क पर छोड़ गया…करिश्मा-प्रिया की लड़ाई के बीच कोर्ट में बोलीं संजय कपूर की मां
नई दिल्ली
Sona Comstar chairman Sanjay Kapoor death case actress Karisma Kapoor kids and Priya Kapoor property Dispute in Delhi High Court

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Delhi News

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

11 Sept 2025 06:31 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / देश दहलाने की योजना बना रहे थे ISIS के पांच आतंकी, दिल्ली पुलिस ने ध्वस्त किया पाकिस्तानी मॉड्यूल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.