देश दहलाने की योजना बना रहे थे ISIS के पांच आतंकी, दिल्ली पुलिस ने ध्वस्त किया पाकिस्तानी मॉड्यूल

ISIS Terror Module: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन ISIS से जुड़े पांच संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दहशतगर्दों के निशाने पर दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहर थे। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह भारत में गजवा-ए-हिंद के नाम पर जिहाद छेड़ने और टारगेटेड किलिंग्स की योजना बना रहा था। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दो आतंकियों को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया, जबकि बाकी आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अलग-अलग रिमांड पर रखा गया है।