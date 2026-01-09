9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

फैसला ऑन द स्पॉट…देर रात पार्क में आपत्तिजनक हाल लड़का-लड़की देख BJP पार्षद ने काटा बवाल

Delhi: दिल्ली के कोंडली में भाजपा पार्षद मुनेश डेढा ने अचानक देर रात पार्क का निरीक्षण किया। जहां नाबालिग लड़कियां और लड़के आपत्तिजनक हाल में पकड़े गए।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 09, 2026

boy and girl late night objectionable condition found in Delhi City Park BJP councillor angry

दिल्ली के सिटी पार्क में आपत्तिजनक हाल में पकड़े गए लड़के-लड़कियां।

Delhi: राष्ट्रीय राजधानी के कोंडली वार्ड की भाजपा पार्षद मुनेश डेढा ने एक पार्क का देर रात अचानक निरीक्षण किया, जहां कई लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हाल में पकड़े गए। इस दौरान भाजपा पार्षद ने सभी लड़के-लड़कियों को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि आज तो इन्हें पुलिस के हवाले करके छोड़ा जा रहा है, लेकिन भविष्य में अगर इस पार्क में कोई ऐसी कंडीशन में पाया जाएगा तो फैसला ऑन द स्पॉट होगा। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दिल्ली की कोंडली भाजपा पार्षद ने काटा बवाल

दिल्ली के कोंडली वार्ड में भाजपा पार्षद मुनेश डेढा ने बताया कि उन्हें कई दिनों से पार्क में अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के चलते उन्होंने रात में अचानक पार्क का निरीक्षण किया, जहां कई लड़के-लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पूछताछ करने पर ये लड़के-लड़कियां पार्क में आने और अनुचित काम करने का कारण नहीं बता पाए। इसके चलते उनके परिजनों से बात की गई और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। इस दौरान साफ चेतावनी भी दी गई कि अगर दोबारा यहां पाए गए तो फैसला ऑन द स्पॉट किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें भाजपा पार्षद मुनेश डेढा अपने क्षेत्र के एक पार्क का सोशल पुलिसिंग करते नजर आ रही हैं। इसी बीच वह पार्क में बैठे लड़के-लड़कियों से पूछताछ करने लगती हैं। इसमें लड़के-लड़कियां कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी बीच उन्होंने नाबालिग लड़कियों से उनका नाम पूछा। लड़कियां हिन्दू थी और उनके साथ मौजूद लड़का मुस्लिम था। हालांकि पूछने पर लड़के ने कहा कि वह लड़कियों को नहीं जानता, लेकिन लड़कियों ने बताया कि वह उसके साथ ही थीं। यह वीडियो वसुंधरा एन्‍क्लेव स्थित सिटी पार्क की है।

मुस्लिम लड़के के साथ नशा कर रही थीं लड़कियां

भाजपा पार्षद का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके अनुसार पार्क में देर रात दो नाबालिग लड़कियां एक मुस्लिम लड़के के साथ नशा करती पाई गईं। भाजपा पार्षद के अनुसार, मुस्लिम लड़का ही लड़कियों को नशा करवा रहा था। इसके बाद मुनेश डेढा ने मुस्लिम लड़के के पिता को फोन कर सारी जानकारी दी और पुलिस को बुला लिया। इसी बीच पार्क में एक बेंच पर लड़का-लड़की आपत्तिजनक हालात में पाए गए। भाजपा पार्षद ने उन्हें भी फटकार लगाते हुए परिवार वालों को जानकारी दी।

लड़कियों की मां पहुंची पार्क

भाजपा पार्षद के अनुसार, पार्क में जो हिन्दू नाबालिग लड़कियां नशा करते हुए पकड़ी गईं, उनमें से एक की मां भी सूचना मिलने के बाद पार्क पहुंची थी। लड़की की मां ने भाजपा पार्षद को बताया कि उनकी बेटी नशा करती है और लड़कों के साथ घूमती है। वह उनकी एक बात भी नहीं सुनती। इसके बाद पार्षद ने लड़की को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य में पार्क आने से मना कर दिया। उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भविष्य में कोई भी इस पार्क में आपत्तिजनक काम करता मिला तो फैसला ऑन द स्पॉट होगा।

ये भी पढ़ें

बिना प्रमाण के खोखला दावा करना ठीक नहीं…पत्नी के पक्ष में खड़ा हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, पति हैरान
नई दिल्ली
Delhi High Court Decision in husband-wife dispute

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

Updated on:

09 Jan 2026 06:36 pm

Published on:

09 Jan 2026 06:33 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / फैसला ऑन द स्पॉट…देर रात पार्क में आपत्तिजनक हाल लड़का-लड़की देख BJP पार्षद ने काटा बवाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेरठ में प्राचीन शिव मंदिर में लगी आग, ग्रामीण बोले शरारती तत्वों ने जलाया

meerut news
नई दिल्ली

कोई भी न्यायिक आदेश स्वीकार्य नहीं…एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

air purifier gst central govt warns delhi high court for not giving direct order
नई दिल्ली

ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है…LG के अभिभाषण पर CM रेखा गुप्ता बोलीं- दिल्ली सरकार का रोडमैप पेश किया

CM Rekha Gupta on LG speech in Delhi Assembly winter session attacked Aam Aadmi Party
नई दिल्ली

तुर्कमान गेट पर पथराव के केस में एक नया चेहरा बेनकाब, कौन है यूट्यूबर सलमान जिसे ढूंढने में जुटी है पुलिस?

turkman gate protest police teams investigating for youtuber salman involvement
नई दिल्ली

फरवरी के आखिरी सप्ताह में 5 राज्यों में घोषित हो सकते हैं चुनाव कार्यक्रम

panchayat election rajasthan
राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.