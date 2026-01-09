फैसला ऑन द स्पॉट…देर रात पार्क में आपत्तिजनक हाल लड़का-लड़की देख BJP पार्षद ने काटा बवाल

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें भाजपा पार्षद मुनेश डेढा अपने क्षेत्र के एक पार्क का सोशल पुलिसिंग करते नजर आ रही हैं। इसी बीच वह पार्क में बैठे लड़के-लड़कियों से पूछताछ करने लगती हैं। इसमें लड़के-लड़कियां कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी बीच उन्होंने नाबालिग लड़कियों से उनका नाम पूछा। लड़कियां हिन्दू थी और उनके साथ मौजूद लड़का मुस्लिम था। हालांकि पूछने पर लड़के ने कहा कि वह लड़कियों को नहीं जानता, लेकिन लड़कियों ने बताया कि वह उसके साथ ही थीं। यह वीडियो वसुंधरा एन्‍क्लेव स्थित सिटी पार्क की है।