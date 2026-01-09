तुर्कमान गेट पर पथराव के केस में एक नया चेहरा बेनकाब, कौन है यूट्यूबर सलमान जिसे ढूंढने में जुटी है पुलिस?

यूट्यूबर सलमान उस इलाके का रहने वाला है और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव रहता है। इस मामले पर उस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया। उसने सोशल मीडिया पर लोगों को बोला कि मस्जिद गिराई जा रही है और इसी सूचना के साथ उसने लोगों को वहां इकट्ठा होने के लिए बोला। पुलिस कई टीमों के साथ अब उसकी तलाश में लगी हुई है। सलमान पर इस मामले में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उस पर सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना फैलाना, लोगों को भड़काना और शांति भंग करने जैसे आरोप हैं।