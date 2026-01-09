9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

कोई भी न्यायिक आदेश स्वीकार्य नहीं…एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

Air Purifier GST: एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि टैक्स दर तय करने का अधिकार अदालत का नहीं है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 09, 2026

air purifier gst central govt warns delhi high court for not giving direct order

प्रतीकात्मक तस्वीर

Air Purifier GST: दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को लेकर चल रहे विवाद में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसके जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने साफ अपना पक्ष रखा है। दरअसल कोर्ट में यह मामला तब उठा था जब कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसके बाद भी एयर प्यूरीफायर पर टैक्स वसूली की जा रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने अपनी सीमाएं सामने रखीं और साथ ही कोर्ट को चेतावनी भी दी। इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी शनिवार को होने वाली है।

कोर्ट तय नहीं कर सकती है जीएसटी

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है और उसे जिन विषयों की जिम्मेदारी दी गई है, उन पर कोई दूसरी संस्था या अदालत फैसला नहीं कर सकती। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर अदालत खुद जीएसटी की दर तय करती है, तो यह संविधान में पहले से तय की गई व्यवस्था के खिलाफ होगा। केंद्र ने साफ कहा कि जब मामला टैक्स और आर्थिक नीति से जुड़ा हो, तो उससे संबंधित फैसले अदालत नहीं कर सकती है।

केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया कि जीएसटी से जुड़े फैसले केंद्र और राज्यों की आपसी सहमति से लिए जाते हैं और इसमें दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। अगर ऐसे मामले में अदालत दखल देगी तो यह संतुलन बिगड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने दी चेतावनी

केंद्र सरकार ने साफ चेतावनी दी कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट जीएसटी की दर बदलने, जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने या परिषद को किसी खास फैसले पर सोचने के लिए मजबूर करता है, तो इसे परिषद के काम में सीधा दखल माना जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसा करना संविधान में तय की गई भूमिका की सीमा को पार करना होगा। साथ ही इससे यह सिद्धांत टूटेगा कि हर संस्था को अपना काम अलग-अलग करना चाहिए और कोई भी संस्था दूसरी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

मामला पहले से ही विचाराधीन

केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि एयर प्यूरीफायर पर पहले से ही कोई ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन पर अभी 18% जीएसटी लगता है। देश में जीएसटी का सबसे ऊंचा स्लैब 40% तक जाता है, लेकिन एयर प्यूरीफायर उस श्रेणी में नहीं आते। आगे कहा गया कि मेडिकल डिवाइस पर 5% जीएसटी लगता है, लेकिन एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस नहीं माना गया है। इसी वजह से एयर प्यूरीफायर पर अलग जीएसटी दर लगती है।

साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने का मुद्दा पहले से ही संसद की समिति के पास है। पर्यावरण और विज्ञान से जुड़ी संसदीय समिति इस विषय पर चर्चा कर रही है। ऐसे में कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करना एक तरह से दूसरी प्रक्रिया चलाने जैसा है।

ये भी पढ़ें

किसी की आवाज और नाम का इस्तेमाल गलत…आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला
नई दिल्ली
Pawan Kalyan personality rights case delhi high court issued John Doe order

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

जीएसटी

high court

Published on:

09 Jan 2026 06:03 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / कोई भी न्यायिक आदेश स्वीकार्य नहीं…एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

फैसला ऑन द स्पॉट…देर रात पार्क में आपत्तिजनक हाल लड़का-लड़की देख BJP पार्षद ने काटा बवाल

boy and girl late night objectionable condition found in Delhi City Park BJP councillor angry
नई दिल्ली

मेरठ में प्राचीन शिव मंदिर में लगी आग, ग्रामीण बोले शरारती तत्वों ने जलाया

meerut news
नई दिल्ली

ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है…LG के अभिभाषण पर CM रेखा गुप्ता बोलीं- दिल्ली सरकार का रोडमैप पेश किया

CM Rekha Gupta on LG speech in Delhi Assembly winter session attacked Aam Aadmi Party
नई दिल्ली

तुर्कमान गेट पर पथराव के केस में एक नया चेहरा बेनकाब, कौन है यूट्यूबर सलमान जिसे ढूंढने में जुटी है पुलिस?

turkman gate protest police teams investigating for youtuber salman involvement
नई दिल्ली

फरवरी के आखिरी सप्ताह में 5 राज्यों में घोषित हो सकते हैं चुनाव कार्यक्रम

panchayat election rajasthan
राजनीति
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.