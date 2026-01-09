कोई भी न्यायिक आदेश स्वीकार्य नहीं…एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

Air Purifier GST: दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को लेकर चल रहे विवाद में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसके जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने साफ अपना पक्ष रखा है। दरअसल कोर्ट में यह मामला तब उठा था जब कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है, उसके बाद भी एयर प्यूरीफायर पर टैक्स वसूली की जा रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने अपनी सीमाएं सामने रखीं और साथ ही कोर्ट को चेतावनी भी दी। इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी शनिवार को होने वाली है।