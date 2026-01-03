किसी की आवाज और नाम का इस्तेमाल गलत…आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

अदालत ने निर्देश देते हुए यह भी कहा कि अगर कोई वेबसाइट जो सीधे तौर पर उनके पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन में शामिल नहीं है और वह कोर्ट के आदेश से प्रभावित होती है तो कोर्ट में वह आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें कोर्ट को इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि उनका इरादा पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन करने वाले कंटेंट को फैलाने का नहीं था। कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट में हालात सही पाए गए तो निषेधाज्ञा में बदलाव करने का सोचा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी निर्देश दिया कि पवन कल्याण की याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत माना जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।