मेरठ में प्राचीन शिव मंदिर में लगी आग, ग्रामीण बोले शरारती तत्वों ने जलाया

घटना मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के गांव महलका की है। यहां गांव में ही प्राचीन शिव मंदिर है। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मंदिर के मुख्य द्वार में आग लगी हुई थी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। इन लोगों में घटना को लेकर काफी गुस्सा था। ग्रामीणों ने कहा कि घटना को जान बूझकर अंजाम दिया गया है। माहौल बिगड़ता हुआ देख मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज लवानियां पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। किसी तरह अफसरों ने गुस्साए ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। इन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने घटना को अंजाम दिया होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने कुछ नमूने लिए हैं उनके आधार पर घटना का खुलासा होगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।