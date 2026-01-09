मेरठ में प्राचीन शिव मंदिर में लगी आग, ग्रामीण बोले शरारती तत्वों ने जलाया

मंदिर का गेट दिखाते ग्रामीण
Crime : मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में रहस्यमयी ढंग से आग लग गई। आग की लपटों में मंदिर का मुख्य द्वार बुरी तरह से जल गया। घटना से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सके। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि इस घटना को विकृत मानसिकता के युवकों ने अंजाम दिया है।
घटना मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के गांव महलका की है। यहां गांव में ही प्राचीन शिव मंदिर है। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मंदिर के मुख्य द्वार में आग लगी हुई थी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। इन लोगों में घटना को लेकर काफी गुस्सा था। ग्रामीणों ने कहा कि घटना को जान बूझकर अंजाम दिया गया है। माहौल बिगड़ता हुआ देख मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज लवानियां पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। किसी तरह अफसरों ने गुस्साए ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। इन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने घटना को अंजाम दिया होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने कुछ नमूने लिए हैं उनके आधार पर घटना का खुलासा होगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि स्थानीय सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा उनकी पहचान कर ली जाएगी। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। गांव के माहोल को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात सामान्य हैं लेकिन एतियातन पुलिस बल लगाया गया है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग