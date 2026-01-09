9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

नई दिल्ली

मेरठ में प्राचीन शिव मंदिर में लगी आग, ग्रामीण बोले शरारती तत्वों ने जलाया

Crime : घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है।

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Jan 09, 2026

meerut news

मंदिर का गेट दिखाते ग्रामीण

Crime : मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में रहस्यमयी ढंग से आग लग गई। आग की लपटों में मंदिर का मुख्य द्वार बुरी तरह से जल गया। घटना से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सके। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि इस घटना को विकृत मानसिकता के युवकों ने अंजाम दिया है।

ग्रामीणों ने घटना को लेकर गुस्सा ( Crime )

घटना मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के गांव महलका की है। यहां गांव में ही प्राचीन शिव मंदिर है। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मंदिर के मुख्य द्वार में आग लगी हुई थी। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। इन लोगों में घटना को लेकर काफी गुस्सा था। ग्रामीणों ने कहा कि घटना को जान बूझकर अंजाम दिया गया है। माहौल बिगड़ता हुआ देख मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज लवानियां पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। किसी तरह अफसरों ने गुस्साए ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। इन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने घटना को अंजाम दिया होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने कुछ नमूने लिए हैं उनके आधार पर घटना का खुलासा होगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

सीसीटीवी कैमरों की भी हो रही निगरानी

पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि स्थानीय सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा उनकी पहचान कर ली जाएगी। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। गांव के माहोल को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात सामान्य हैं लेकिन एतियातन पुलिस बल लगाया गया है।

