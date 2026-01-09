ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है…LG के अभिभाषण पर CM रेखा गुप्ता बोलीं- दिल्ली सरकार का रोडमैप पेश किया

मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का अभिभाषण केवल योजनाओं की सूची नहीं, बल्कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रमाण है। उन्होंने 'आप' सरकार के 70 और 10 सूत्रीय एजेंडों को विफल बताते हुए उन पर 'झूठ बोलो और भाग जाओ' की राजनीति करने और 11 वर्षों तक केवल ठेकेदारों के हितों की सेवा करने का आरोप लगाया। सूद ने पिछली सरकार पर झुग्गी-झोपड़ियों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक और पीआर के लिए करने का कटाक्ष करते हुए दावा किया कि वर्तमान सरकार के 11 महीनों के कार्यकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार जैसे बड़े काम हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अटल कैंटीन के माध्यम से 3.76 लाख से अधिक मजदूरों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराकर उनके जीवन में बदलाव लाया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं।