ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है…LG के अभिभाषण पर CM रेखा गुप्ता बोलीं- दिल्ली सरकार का रोडमैप पेश किया

दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला।
CM Rekha Gupta: उपराज्यपाल (LG) के अभिभाषण के साथ दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। इस दौरान एलजी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार का रोडमैप पेश किया है। दिल्ली इस समय बदलाव के उस मोड़ पर खड़ी है, जहां टकराव की कोई जगह ही नहीं है। दिल्ली में अब सभी एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। दिल्ली में अब प्रशासन को वो मॉडल दिख रहा है, जहां जवाबदेही, समन्वय और स्पष्ट दिशा जनता के सामने है। यहां सभी लोग टकराव को पीछे छोड़कर वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं।
सीएम रेखा गुप्ता ने गांधी के आदर्शों पर नजर डालते हुए कहा कि दिल्ली सरकार गांधी के सर्वोदय को शासन की आत्मा और अंत्योदय को नीति मानती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है। सीएम रेखा ने कहा "हम दिखावे का काम नहीं करते, बल्कि सेवा को अभ्यास बना रहे हैं। दिल्ली सरकार का हर कदम जनता की सेवा और राष्ट्रप्रेम की भावना से भरा हुआ है।" इस दौरान रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों के कामकाज की आलोचना भी की।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल ने जो सेवा मॉडल पेश किया है। उसके तहत दिल्ली में कोई भी भूखा सोए से लेकर सभी को समान रूप से योजनाओं का लाभ मिले तक शामिल है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा "सत्ता में आने से पहले घोषणापत्र में जो भी वादे किए, उसे पूरा किया जा रहा है। अभी तक 45 वादे पूरे हो चुके हैं, जबकि 55 भी जल्द पूरे हो जाएंगे। कोई भूखा न सोए, इसके लिए हमने अटल कैंटीन की शुरुआत की, जहां एक लाख लोग केवल पांच रुपये रोजाना भरपेट भोजन करेंगे।"
सीएम रेखा गुप्ता यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्तासीन रही पिछली सरकारों ने दिल्ली सरकार को नहीं समझा। इसके चलते दिल्ली की व्यवस्था चरमराती चली गई। अब जब केंद्र और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है तो हम दिल्ली को नए भविष्य की ओर ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में 1100 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना है। इसके अलावा हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन ओपीडी बुकिंग और हर मरीज का मेडिकल कार्ड बनाया जाएगा।
मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का अभिभाषण केवल योजनाओं की सूची नहीं, बल्कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रमाण है। उन्होंने 'आप' सरकार के 70 और 10 सूत्रीय एजेंडों को विफल बताते हुए उन पर 'झूठ बोलो और भाग जाओ' की राजनीति करने और 11 वर्षों तक केवल ठेकेदारों के हितों की सेवा करने का आरोप लगाया। सूद ने पिछली सरकार पर झुग्गी-झोपड़ियों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक और पीआर के लिए करने का कटाक्ष करते हुए दावा किया कि वर्तमान सरकार के 11 महीनों के कार्यकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार जैसे बड़े काम हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अटल कैंटीन के माध्यम से 3.76 लाख से अधिक मजदूरों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराकर उनके जीवन में बदलाव लाया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग