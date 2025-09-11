मेरा बेटा मुझे सड़क पर छोड़ गया…करिश्मा-प्रिया की लड़ाई के बीच कोर्ट में बोलीं संजय कपूर की मां

करिश्मा कपूर के बच्चों का कहना है कि उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर ने पिता की वसीयत (Will) में हेरफेर कर पूरी संपत्ति अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की है। आरोप है कि प्रिया ने अपने सहयोगियों दिनेश अग्रवाल और नितिन शर्मा के साथ मिलकर वसीयत को करीब सात हफ्तों तक छुपाए रखा और फिर 30 जुलाई 2025 को परिवार की बैठक में अचानक पेश किया। हालांकि दूसरी ओर, इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता शिस्बा चावला का कहना है कि अगर वसीयत असली है तो उसे कोर्ट में फर्जी करार देना लगभग नामुमकिन होता है। वादी को यह साबित करना पड़ता है कि वसीयत में दस्तखत नकली हैं या फिर इसे धोखे से बनाया गया।