दुर्गा पूजा पंडालों में पीएम मोदी की तस्वीर पर मचा बवाल, दिल्ली में सियासी पारा हाई

PM Modi Photo Controversy: दुर्गा पूजा पंडालों में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनके बयान की आलोचना की। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे फर्जी सियासत बताया है। दरअसल, सीएम रेखा गुप्ता ने बीते शनिवार को दिल्ली में दुर्गा पूजा और रामलीला पंडालों को लेकर कई घोषणाएं की थीं। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को मां दुर्गा का आशीर्वाद दिलाने की अपील की थी, इसके लिए उनकी तस्वीर पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा के चरणों के पास रखने का आग्रह किया था।
बीते शनिवार को दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था "इस बार दुर्गा पूजा और रामलीला पंडालों के लिए दिल्ली सरकार ने कई व्यवस्थाएं की हैं। इसके तहत सभी पंडालों को 1200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ ही पार्किंग, की जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार दुर्गा मां की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए भी सभी जिलों में व्यवस्था कराएगी। यमुना में इस बार प्रतिमाएं विसर्जित नहीं की जाएंगी।"
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सभी पूजा समितियों से सेवा पखवाड़े में शामिल होने का अनुरोध करते हुए कहा था "17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन पीएम मोदी 75 साल की आयु पूरी करेंगे। इसलिए दिल्ली में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें सभी लोग शामिल हों और सभी समितियां मां दुर्गा से पीएम मोदी के निरोगी और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करें। इसके लिए सभी पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा के चरणों के पास पीएम मोदी की तस्वीर रखें और मां दुर्गा का उन्हें आशीर्वाद दिलाएं।"
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से ये भी अपील की थी कि सभी लोग 17 से दो अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े में जनता की सेवा जरूर करें। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था "17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली में अनेक सेवा के काम किए जाएंगे। मैं चाहती हूं कि हमारे दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का काम जरूर जनता के लिए कीजिए। प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए मां के चरणों में उनकी तस्वीर जरूर रखें और पीएम को मां का आशीर्वाद दिलाएं।"
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा 'बंगाली गौरव' खरीदना चाहती है। उन्होंने कहा "क्या बंगाली भाई-बहनों को मां के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी पूजा करनी होगी? दुर्गा पूजा पंडालों को 1,200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मतलब है कि भाजपा सरकार 12,000 रुपये में बंगाली गौरव और आस्था खरीदना चाहती है।" दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भी सीएम रेखा गुप्ता के बयान की आलोचना की।
आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज के आरोपों को 'राजनीतिक अवसरवाद' बताते हुए दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा "दिल्लीवासी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे केजरीवाल सरकार ने विभिन्न पूजा समितियों को केजरीवाल, सिसोदिया और स्थानीय विधायकों के बैनर और तस्वीरें लगाने के लिए मजबूर किया। यह देखकर हैरानी होती है कि आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा धार्मिक समितियों से प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के अनुरोध को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।"
दूसरी ओर, केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा "टीएमसी दावा कर रही है कि रेखाजी ने कहा था कि केवल उन्हीं पूजा समितियों को ऐसे लाभ मिलेंगे जो मोदीजी की मूर्ति रखेंगी। यह पूरी तरह से झूठ है। उनकी अपील थी कि चूंकि हमारे प्रधानमंत्री पूजा के दौरान 75 साल पूरे कर लेंगे। इसलिए अगर वे उनकी तस्वीर मां दुर्गा के चरणों में रखेंगे तो उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है।"