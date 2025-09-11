दुर्गा पूजा पंडालों में पीएम मोदी की तस्वीर पर मचा बवाल, दिल्ली में सियासी पारा हाई

PM Modi Photo Controversy: दुर्गा पूजा पंडालों में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनके बयान की आलोचना की। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे फर्जी सियासत बताया है। दरअसल, सीएम रेखा गुप्ता ने बीते शनिवार को दिल्ली में दुर्गा पूजा और रामलीला पंडालों को लेकर कई घोषणाएं की थीं। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को मां दुर्गा का आशीर्वाद दिलाने की अपील की थी, इसके लिए उनकी तस्वीर पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा के चरणों के पास रखने का आग्रह किया था।