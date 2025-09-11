Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

दुर्गा पूजा पंडालों में पीएम मोदी की तस्वीर पर मचा बवाल, दिल्ली में सियासी पारा हाई

PM Modi Photo Controversy: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के उस बयान को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर पंडालों में मां दुर्गा के चरणों के पास लगाने की अपील की थी। विभिन्न राजनीति दलों ने इसपर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 11, 2025

AAP and TMC political Attack on CM Rekha Gupta Statement PM Modi Photo Controversy in Durga Puja pandals
दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर मचा सियासी बवाल।

PM Modi Photo Controversy: दुर्गा पूजा पंडालों में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनके बयान की आलोचना की। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे फर्जी सियासत बताया है। दरअसल, सीएम रेखा गुप्ता ने बीते शनिवार को दिल्ली में दुर्गा पूजा और रामलीला पंडालों को लेकर कई घोषणाएं की थीं। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को मां दुर्गा का आशीर्वाद दिलाने की अपील की थी, इसके लिए उनकी तस्वीर पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा के चरणों के पास रखने का आग्रह किया था।

सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा था?

बीते शनिवार को दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था "इस बार दुर्गा पूजा और रामलीला पंडालों के लिए दिल्ली सरकार ने कई व्यवस्‍थाएं की हैं। इसके तहत सभी पंडालों को 1200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ ही पार्किंग, की जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार दुर्गा मां की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए भी सभी जिलों में व्यवस्‍था कराएगी। यमुना में इस बार प्रतिमाएं विसर्जित नहीं की जाएंगी।"

ये भी पढ़ें

तुरंत एक्‍शन लीजिए…दिल्ली के 799 स्कूलों की रिपोर्ट देखकर चौंके अफसर
नई दिल्ली
799 schools facing electricity shortage and water Supply in Delhi Rekha government order immediate action

पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर क्यों मचा बवाल?

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सभी पूजा समितियों से सेवा पखवाड़े में शामिल होने का अनुरोध करते हुए कहा था "17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन पीएम मोदी 75 साल की आयु पूरी करेंगे। इसलिए दिल्ली में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें सभी लोग शामिल हों और सभी समितियां मां दुर्गा से पीएम मोदी के निरोगी और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करें। इसके लिए सभी पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा के चरणों के पास पीएम मोदी की तस्वीर रखें और मां दुर्गा का उन्हें आशीर्वाद दिलाएं।"

17 से दो अक्टूबर तक जनसेवा करने की अपील

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से ये भी अपील की थी कि सभी लोग 17 से दो अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़े में जनता की सेवा जरूर करें। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था "17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली में अनेक सेवा के काम किए जाएंगे। मैं चाहती हूं कि हमारे दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का काम जरूर जनता के लिए कीजिए। प्रधानमंत्री की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए मां के चरणों में उनकी तस्वीर जरूर रखें और पीएम को मां का आशीर्वाद दिलाएं।"

आम आदमी पार्टी ने व्यक्त की तीखी प्रतिक्रिया

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा 'बंगाली गौरव' खरीदना चाहती है। उन्होंने कहा "क्या बंगाली भाई-बहनों को मां के साथ-साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी पूजा करनी होगी? दुर्गा पूजा पंडालों को 1,200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मतलब है कि भाजपा सरकार 12,000 रुपये में बंगाली गौरव और आस्था खरीदना चाहती है।" दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भी सीएम रेखा गुप्ता के बयान की आलोचना की।

भाजपा ने किया पलटवार

आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज के आरोपों को 'राजनीतिक अवसरवाद' बताते हुए दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा "दिल्लीवासी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे केजरीवाल सरकार ने विभिन्न पूजा समितियों को केजरीवाल, सिसोदिया और स्थानीय विधायकों के बैनर और तस्वीरें लगाने के लिए मजबूर किया। यह देखकर हैरानी होती है कि आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा धार्मिक समितियों से प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के अनुरोध को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।"

तृणमूल कांग्रेस पर भड़के भाजपा मंत्री

दूसरी ओर, केंद्र सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा "टीएमसी दावा कर रही है कि रेखाजी ने कहा था कि केवल उन्हीं पूजा समितियों को ऐसे लाभ मिलेंगे जो मोदीजी की मूर्ति रखेंगी। यह पूरी तरह से झूठ है। उनकी अपील थी कि चूंकि हमारे प्रधानमंत्री पूजा के दौरान 75 साल पूरे कर लेंगे। इसलिए अगर वे उनकी तस्वीर मां दुर्गा के चरणों में रखेंगे तो उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है।"

ये भी पढ़ें

Monsoon: अगले छह घंटे में आंधी-तूफान-बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में फिर मेहरबान होगा मानसून
नई दिल्ली
heavy rain alert monsoon news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

Delhi News

PM नरेन्द्र मोदी

PM Narendra Modi

politics

Rekha Gupta

TMC

Published on:

11 Sept 2025 11:16 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दुर्गा पूजा पंडालों में पीएम मोदी की तस्वीर पर मचा बवाल, दिल्ली में सियासी पारा हाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.