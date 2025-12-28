कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी

दरअसल इन दिनों एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से हालात और अधिक खराब हो गए हैं। दस मीटर तक की भी विजन नहीं रहा है। ऐसे में दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ रहा है। छोटे बच्चों के भारी परेशानी उठानी पड़ रही है उन्हे कड़ाके की ठंड में स्कूल जाना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सहारनपुर जिलाधिकारी ने कक्षा एक से कक्षा आठ तक के सभी बच्चों की 29 दिसंबर यानि सोमवार की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं।