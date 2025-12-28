कड़ाके की ठंड के बीच स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Weather : एनसीआर में बढ़ती ठंड को देखते हुए सहारनपुर जिलाधिकारी ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। रविवार देर शाम जारी हुए आदेशों में कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन के अनुक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से सभी स्कूलों के निर्देशों के अनुपालन में छुट्टी के लिए लिखा गया है।
दरअसल इन दिनों एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से हालात और अधिक खराब हो गए हैं। दस मीटर तक की भी विजन नहीं रहा है। ऐसे में दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ रहा है। छोटे बच्चों के भारी परेशानी उठानी पड़ रही है उन्हे कड़ाके की ठंड में स्कूल जाना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सहारनपुर जिलाधिकारी ने कक्षा एक से कक्षा आठ तक के सभी बच्चों की 29 दिसंबर यानि सोमवार की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं।
जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से इन्ही आदेशों के अनुपालन में सभी मदरसों, स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों समेत सभी तरह के शिक्षण संस्थानों जिनमे कक्षा आठ तक के बच्चे पढ़ते हैं उनमे छुट्टी के आदेश दिए हैं। जिन स्कूलों में कक्षा आठ से ज्यादा तक भी क्लास हैं उनमें कक्षा आठ तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी जब कि ऊपर की कक्षा वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल खुला रहेगा। यानी एक तरह से छोटे बच्चों को ही ठंड से राहत दी गई है।
