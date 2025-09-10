Monsoon: पाकिस्तान से पश्चिम की ओर बढ़ रहा बवंडर, अगले छह घंटे में आंधी-तूफान-बारिश की चेतावनी

IMD ने बुधवार को जारी अलर्ट में बताया है कि 10 सितंबर को तमिलनाडु के 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश (तटीय क्षेत्र एवं रायालसीमा) में भी अगले चार दिनों तक भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना वाली चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान मौसम वैज्ञानिकों ने मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की विशेष रूप से सलाह दी है। वहीं केरल में अगले पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है।