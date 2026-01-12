मेरी बस एक ही गलती थी…डिजिटल अरेस्ट कर दिल्ली के दंपति से 14.85 करोड़ रुपये ठगे, जानिए कैसे

पीड़ित दंपति ने बताया कि, 24 दिसंबर की दोपहर इंदिरा तनेजा के नंबर पर एक फोन कॉल आई। कॉलर ने खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का अधिकारी बताते हुए कहा कि, इंदिरा के नाम से जुड़े एक नंबर से आपत्तिजनक कॉल की गई हैं। इस संबंध में कई शिकायतें दर्ज हुई हैं।

जब इंदिरा ने उस नंबर से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया तो ठग ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देने शुरू की। आरोप लगाया गया कि उनके खाते में काले धन की संदिग्ध ट्रांजक्शन मिली हैं। इसी आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है।