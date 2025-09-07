Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

दिल्ली में 1200 यूनिट बिजली फ्री…सीएम रेखा गुप्ता का रामलीला और दुर्गापूजा पर ऐलान

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला और दुर्गा पूजा कमेटियों को 1200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। इसके साथ ही टेंट में मीटर लगाने के लिए सिक्योरिटी फीस भी घटाकर 25 प्रतिशत कर दी है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Sep 07, 2025

1200 units electricity free in Delhi CM Rekha Gupta announcements on Ramlila and Durga Puja
दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा और रामलीला कमेटियों के साथ सचिवालय में बैठक की। (फोटो सोर्स @gupta_rekha)

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने दुर्गा पूजा और रामलीला कमेटियों के साथ दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें दिल्ली के पुलिस आयुक्त से लेकर तमाम प्रशासनिक अफसर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में दुर्गा पूजा और रामलीला कमेटियों के लिए सिंगर विंडो सिस्टम से लेकर पार्किंग तक कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सीएम रेखा गुप्ता की घोषणाओं पर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट और दुर्गा माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा।

सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेंगी सारी एनओसी

दिल्ली में दुर्गा पूजा और रामलीला कमेटियों को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा "दिल्ली सरकार ने दुर्गा पूजा की तैयारियां की हैं। इसके तहत दुर्गा पूजा समितियों और रामलीला कमेटी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। इन समितियों को जो भी एनओसी और परमिशन चाहिए। वो एक जगह यानी ‌जिला कार्यालय से मिल जाएगा। किसी को कहीं और जाना नहीं होगा। इसमें समय भी बहुत कम लगेगा। इसके अलावा अधिकारी किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

बिजली, पानी से लेकर शौचालय तक व्यवस्‍था

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा "दुर्गा पूजा और रामलीला के लिए टेंट वगैरह लगाने में‌ किसी को कोई परेशानी न आए। इसे दिल्ली के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। दुर्गा पूजा और रामलीला के दौरान बिजली, पानी, सैनिटाइजेशन, शौचालय जैसी व्यवस्‍थाओं की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा मौके पर एंबुलेंस और डॉक्टरों की मांग के अनुरूप व्यवस्‍था सुनिश्चित की जाएगी। इसमें पुलिस और जनप्रतिनिधि भी लोगों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे।" इसके साथ ही उन्होंने टेंट में बिजली के लिए 25 प्रतिशत सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराने की घोषणा की। यानी पहले अगर टेंटों में बिजली मीटर के लिए 1000 रुपये जमा कराया जाता था तो इस बार मात्र 250 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही हर पंडाल को 1200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की।

यमुना में नहीं होगा प्रतिमाओं का विसर्जन

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि समितियां इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी हाल में यमुना नदी के किनारे या उसके आसपास प्रतिमाओं का विसर्जन न किया जाए। दिल्ली सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी। इसके बदले में यदि जरूरी होगा तो दिल्ली सरकार प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्‍था कराएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। इसलिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा पखवाड़ा मनाया जाए। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा के पंडालों में सभी लोग दिन के समय जरूरतमंदों की सेवा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम भी किए जानें चाहिए।

दुर्गा पूजा और रामलीला के लिए सरकारी कमेटी गठित होगी

समितियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। इसलिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे। इस कमेटी का चेयरमैन एक मंत्री को बनाया जाएगा। ताकि लोगों को उनकी समस्याओं पर तुरंत समाधान दिया जा सके। इस कमेटी में कुछ सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। उनके नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। सीएम रेखा ने कहा "कई सालों के बाद आज दिल्ली में ऐसी स्थिति बनी है कि आपको सुनने वाला बैठा है। आपके साथ खड़ा रहने वाला यहां बैठा है। इसलिए आप लोग खुशी-खुशी दुर्गा पूजा और रामलीला का आयोजन करें। इसमें डीएम लेवल पर पार्किंग की व्यवस्‍था भी कराई जाएगी।"

Delhi News

Rekha Gupta

Published on:

07 Sept 2025 06:20 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में 1200 यूनिट बिजली फ्री…सीएम रेखा गुप्ता का रामलीला और दुर्गापूजा पर ऐलान

