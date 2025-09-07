दिल्ली में 1200 यूनिट बिजली फ्री…सीएम रेखा गुप्ता का रामलीला और दुर्गापूजा पर ऐलान

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा "दुर्गा पूजा और रामलीला के लिए टेंट वगैरह लगाने में‌ किसी को कोई परेशानी न आए। इसे दिल्ली के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। दुर्गा पूजा और रामलीला के दौरान बिजली, पानी, सैनिटाइजेशन, शौचालय जैसी व्यवस्‍थाओं की कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा मौके पर एंबुलेंस और डॉक्टरों की मांग के अनुरूप व्यवस्‍था सुनिश्चित की जाएगी। इसमें पुलिस और जनप्रतिनिधि भी लोगों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे।" इसके साथ ही उन्होंने टेंट में बिजली के लिए 25 प्रतिशत सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराने की घोषणा की। यानी पहले अगर टेंटों में बिजली मीटर के लिए 1000 रुपये जमा कराया जाता था तो इस बार मात्र 250 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही हर पंडाल को 1200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की।