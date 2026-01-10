कानून मंत्री पर FIR के बाद बढ़ा बवाल! आतिशी विवाद में पंजाब के 3 IPS अधिकारियों को दिल्ली से नोटिस जारी

यह पूरा मामला पिछले सप्ताह दिल्ली विधानसभा में हुई चर्चा से जुड़ा है। उस समय सदन में नवंबर 2025 में गुरु तेग बहादुर की 350वें शहादत दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम को लेकर बहस हो गई थी और उसी दौरान आतिशी ने भी इस पर अपना पक्ष रखा था। लेकिन उसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की नेता आतिशी ने विधानसभा में प्रदूषण की चर्चा की मांग करते हुए सिख गुरु के लिए आपत्तिजनक बात कही। इस आरोप के बाद सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया और बात यहां तक बढ़ गई कि बीजेपी ने आतिशी की विधायकी रद करने तक की मांग रख दी थी।