10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

मैंने मस्जिद के पास जमा होने को…दिल्ली तुर्कमान गेट हिंसा में पुलिस के राडार पर आईं इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी

Influencer Aiman ​​Rizvi: महिला इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी का कहना है कि उन्होंने अपनी वीडियो में मस्जिद के पास जमा होने की बात नहीं कही है। इसके अलावा उन्हें अभी तक पुलिस का नोटिस नहीं मिला है। अगर नोटिस मिलता है तो वह जांच में शामिल होंगी।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 10, 2026

Influencer Aiman ​​Rizvi is on police radar in Delhi's Turkman Gate violence case

दिल्ली में पुलिस पर पथराव मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी तलब।

Influencer Aiman ​​Rizvi: दिल्ली में छह जनवरी को फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस के राडार पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक करीब 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहचान की है। इनपर मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गलत तरीके से अफवाह बनाकर फैलाने का आरोप है।

इसके अलावा इस मामले में समाजवादी पार्टी के एक सांसद का नाम भी सामने आया है। पुलिस बहरहाल सपा सांसद की भूमिका की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही सपा सांसद को भी नोटिस भेजा जा सकता है। इस मामले में पहले 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जबकि तीन लोग शनिवार को गिरफ्तार किए गए। पुलिस सूत्रों की मानें तो अब दिल्ली के जामिया इलाके की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

अब तक इन लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी

पुलिस सूत्रों की मानें तो अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें दिल्ली निवासी नावेद, फैज, उबैदुल्ला, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद काशिफ, कैफ, अदनान के अलावा समीर हुसैन, मो. अतहर, शाहनवाज, इमरान, मोहम्मद इमरान उर्फ राजू, अफ्फान, आदिल, आमिर हमजा समेत अन्य लोग शामिल हैं। इसके अलावा 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी पुलिस की राडार पर हैं। इसी में से एक ऐमन रिजवी को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। दूसरी ओर ऐमन रिजवी ने मीडिया को बताया कि अभी तक उन्हें पुलिस का कोई नोटिस या समन नहीं मिला है। अगर उन्हें नोटिस या समन मिलता है तो वह जांच में जरूर शामिल होंगी। इसके अलावा उन्होंने पुलिस पार्टी पर पत्‍थर और कांच की बोतलों से हुए हमले को निंदनीय बताया।

इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी ने क्या कहा?

HT से बातचीत में इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी ने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा "मुझे अभी तक पुलिस की ओर से कोई समन या नोटिस नहीं मिला है। हालांकि घटना वाले दिन मैं एक शादी समारोह में थी। घटना रात साढ़े 12 बजे की है, जबकि मैंने सुबह चार बजे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उस वीडियो में मैंने किसी से मस्जिद के पास जमा होने को नहीं कहा था।" इसके अलावा ऐमन रिजवी ने पुलिस पर हुए हमले को निंदनीय बताते हुए कहा "मुझे कोई फोन भी आएगा तो मैं पुलिस जांच में पूरा सहयोग करूंगी। पुलिस या प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने का ये तरीका गलत है।"

दूसरी ओर पुलिस सूत्रों की मानें तो एक दूसरे इन्फ्लुएंसर सलमान को भी तलब करने की बात कही जा रही है। उसकी भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में भूमिका की छानबीन की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पत्‍थरबाजी की घटना की कई एंगलों पर जांच की जा रही है। इसमें डिजिटल सबूतों और अन्य इनपुट के आधार पर गलत जानकारी फैलाने वालों की पहचान के साथ ही हिंसा से जुड़े संदिग्धों की पहचान तक शामिल है।

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सेंट्रल निधिन वल्सन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य इनपुट के आधार पर पत्‍थरबाजों की पहचान की जा रही है। दूसरी ओर, एमसीडी के उपायुक्त ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास तकरीबन 36000 वर्ग फुट जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस दौरान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए डायग्नोस्टिक सेंटर और बैंक्वेट हॉल्स की दीवारें गिराई गईं। इसी बीच सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के चलते मौके पर 150 से 200 लोगों की भीड़ जुट गई। इस भीड़ ने एमसीडी और पुलिस टीम पर पत्‍थर और कांच की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। इसमें एसएचओ समेत पांच पुलिसवाले घायल हो गए। प्रशासन की ओर मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है।

व्हाट्सएप ग्रुप से फैली अफवाह

पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में व्हाट्सएप ग्रुपों से अफवाह फैलाने की बात सामने आ रही है। इलाके में ऐसे करीब चार से पांच व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हैं, जिनपर मस्जिद गिराने का मैसेज फॉरवर्ड किया गया। यह मैसेज इतनी तेजी से वायरल हुआ कि मौके पर कुछ ही देर में करीब 200 लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि अब मौके पर शांति है। इसके बावजूद किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी को भी तलब किया गया है। ऐमन रिजवी जामिया इलाके की रहने वाली हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो ऐमन रिजवी ने तुर्कमान गेट और फैज-ए-इलाही मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित और भड़काऊ पोस्ट डाले थे। ऐमन की सोशल मीडिया पर अच्छी फैन-फॉलोइंग है।

ये भी पढ़ें

तुर्कमान गेट पर पथराव के केस में एक नया चेहरा बेनकाब, कौन है यूट्यूबर सलमान जिसे ढूंढने में जुटी है पुलिस?
नई दिल्ली
turkman gate protest police teams investigating for youtuber salman involvement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Published on:

10 Jan 2026 05:18 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / मैंने मस्जिद के पास जमा होने को…दिल्ली तुर्कमान गेट हिंसा में पुलिस के राडार पर आईं इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी भर्ती के नाम पर बड़ा खेला! देशभर में फैले SIM बॉक्स नेटवर्क का पर्दाफाश, ताइवानी समेत 7 मास्टरमाइंड धरे

crime
नई दिल्ली

कानून मंत्री पर FIR के बाद बढ़ा बवाल! आतिशी विवाद में पंजाब के 3 IPS अधिकारियों को दिल्ली से नोटिस जारी

atishi video controversy delhi assembly issued notice to three ips officers of punjab police
नई दिल्ली

दिल्ली में जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण पर गरजेगा बुलडोजर, एक हफ्ते में शुरू होगी बड़ी कार्रवाई

Bulldoze action in Delhi on Jama Masjid Area encroachment
नई दिल्ली

यौन संबंध बनाने से रेप साबित नहीं होता…शादीशुदा महिला की शिकायत पर दिल्ली कोर्ट बड़ा फैसला

delhi court news accused acquitted in physical relationship case as woman knew about marriage
नई दिल्ली

देश भर में हिन्दू सम्मेलनों, युवा सम्मेलनों का आयोजन करेगा संघ

RSS chief Mohan Bhagwat will be in Jaipur on 12 November
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.