मैंने मस्जिद के पास जमा होने को…दिल्ली तुर्कमान गेट हिंसा में पुलिस के राडार पर आईं इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी

पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में व्हाट्सएप ग्रुपों से अफवाह फैलाने की बात सामने आ रही है। इलाके में ऐसे करीब चार से पांच व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हैं, जिनपर मस्जिद गिराने का मैसेज फॉरवर्ड किया गया। यह मैसेज इतनी तेजी से वायरल हुआ कि मौके पर कुछ ही देर में करीब 200 लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि अब मौके पर शांति है। इसके बावजूद किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐमन रिजवी को भी तलब किया गया है। ऐमन रिजवी जामिया इलाके की रहने वाली हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो ऐमन रिजवी ने तुर्कमान गेट और फैज-ए-इलाही मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित और भड़काऊ पोस्ट डाले थे। ऐमन की सोशल मीडिया पर अच्छी फैन-फॉलोइंग है।