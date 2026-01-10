कृपया चालक-परिचालक पर तेज चलने का दबाव न बनाएं…NCR की सभी बसों में क्यों लगाए गए ये पोस्टर ?

एक चालक ने अपना नाम छिपाए रखने की शर्त पर बताया कि यात्रियों के पास अक्सर समय कम रहता है। उनके अलग-अलग तरह के कारण होते हैं। जैसे किसी यात्री की ट्रेन का समय हो रहा है, कोई यात्री कहता है कि हॉस्पिटल पहुंचना है तो कोई ऑफिस पहुंचने की बात करता है। कुछ यात्री ऐसे होते हैं कि जो समय पर पहुंचने के लिए काफी दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को समय पर सफर कराए। ऐसे में उन्हे समझाना मुश्किल हो जाता है। इन्ही समस्याओं को देखते हुए अधिकांश बसों में यह पोस्टर चस्पा करवा दिए गए हैं। इन पोस्टर में साफ शब्दों में लिखा गया है कि चालक परिचालक पर किसी तरह का अनावश्यक दबाव तेज चलने के लिए ना बनाएं।