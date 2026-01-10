कृपया चालक-परिचालक पर तेज चलने का दबाव न बनाएं…NCR की सभी बसों में क्यों लगाए गए ये पोस्टर ?

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Safety खराब मौसम को देखते हुए परिवहन विभाग ने NCE और उत्तर प्रदेश में चलने वाली सभी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को हिदायत देने वाला एक पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर सभी बसों में चालक के पीछे वाली दीवार पर लगाया गया है ताकि बस में सभी यात्रियों की नजर में आ सके। इस पोस्टर में लिखा गया है कि, "कृपया चालक परिचालक पर तेज चलने का दबाव ना बनाए"
यह पोस्टर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दरअसल इन दिनों मौसम खराब है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बसों के चालक और परिचालक यात्रियों की सुविधा के लिए कोहरे में भी बसों का संचालन करते हैं लेकिन ऐसे में उन्हे एक सीमित रफ्तार पर ही चलना होता है। इस बीच दुर्घटनाएं हुई तो उनकी स्टडी करने पर पता चला कि यात्री चालक-परिचालक पर तेज चलने का दबाव बना रहे थे। इसलिए बस की रफ्तार तेज की गई और दुर्घटना हो गई। इसी को देखते हुए सभी बसों में अब यह पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें ऐसे यात्रियों के लिए हिदायत दी गई है जो चालक परिचालक पर तेज चलने का दबाव बनाते हैं।
एक चालक ने अपना नाम छिपाए रखने की शर्त पर बताया कि यात्रियों के पास अक्सर समय कम रहता है। उनके अलग-अलग तरह के कारण होते हैं। जैसे किसी यात्री की ट्रेन का समय हो रहा है, कोई यात्री कहता है कि हॉस्पिटल पहुंचना है तो कोई ऑफिस पहुंचने की बात करता है। कुछ यात्री ऐसे होते हैं कि जो समय पर पहुंचने के लिए काफी दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को समय पर सफर कराए। ऐसे में उन्हे समझाना मुश्किल हो जाता है। इन्ही समस्याओं को देखते हुए अधिकांश बसों में यह पोस्टर चस्पा करवा दिए गए हैं। इन पोस्टर में साफ शब्दों में लिखा गया है कि चालक परिचालक पर किसी तरह का अनावश्यक दबाव तेज चलने के लिए ना बनाएं।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग