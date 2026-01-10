दरोगा जी मुझे छोड़ दो मैं बड़े वाले को पकड़वा दूंगा! फिर पुलिस के हाथ लगी 54 लाख की स्मैक

पकड़े गए आरोपी ( स्रोत शामली पुलिस )
Crime शामली पुलिस ने 54 लाख रुपये की स्मैक पकड़ी है। पहले पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया तो इसके पास से लाखों रुपये कीमत की स्मैक मिली। पकड़े गए व्यक्ति ने पुलिस से ही सौदा कर लिया और कहा कि, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं बड़े वाले पकड़ा दूंगा जो सहारनपुर का रहने वाला है। इस पर पुलिस ने भी आपराधी वाला दिमाग लगाया और कथित रूप से डील मान ली। इस तरह यह व्यक्ति पुलिस के साथ गंगोह पहुंचा और उस सौदागर को पकड़वा दिया जिससे ये स्मैक लेता था। इस तरह पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 54 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद कर ली।
अब पुलिस सहारनपुर वाले सौदागर से भी इसी अंदाज में बात कर रही है कि अगर वह अपने आका को पकड़वा दे तो... । मामला शामली के झिंझाना थाने का है। यहां पुलिस ने मुस्तफा नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी कैराना के बसेड़ा गांव का रहने वाला है। इसके कब्जे से लाखों रुपये कीमत की स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर इससे पूछताछ की तो इसने कहा कि वह सहारनपुर में बैठे उससे बड़े तस्कर को पकड़वा सकता है। पुलिस ने इस दौरान पकड़े गए आरोपी से उसी की भाषा में बात करते हुए कहा कि ठीक है पहले तुम बड़े वाले को पकड़वा दो।
इसने पुलिस को बताया कि वह जिससे माल लेता है वह सहारनपुर के गंगोह का रहने वाला है। इस तरह मुस्तफा पुलिस को लेकर गंगोह थाना क्षेत्र के गांव बुढ़नपुर पहुंचा और यहां से दानिश पुत्र युनुस को पकड़वा दिया। दानिश की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 267 ग्राम स्मैक बरामद कर ली। इस स्मैक की अन्तर्राष्टीय बाजार में कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब पुलिस के हाथ इस मामले में तीसरे आदमी की लीड़ भी मिल गई है। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
