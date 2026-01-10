दरोगा जी मुझे छोड़ दो मैं बड़े वाले को पकड़वा दूंगा! फिर पुलिस के हाथ लगी 54 लाख की स्मैक

Crime शामली पुलिस ने 54 लाख रुपये की स्मैक पकड़ी है। पहले पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया तो इसके पास से लाखों रुपये कीमत की स्मैक मिली। पकड़े गए व्यक्ति ने पुलिस से ही सौदा कर लिया और कहा कि, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं बड़े वाले पकड़ा दूंगा जो सहारनपुर का रहने वाला है। इस पर पुलिस ने भी आपराधी वाला दिमाग लगाया और कथित रूप से डील मान ली। इस तरह यह व्यक्ति पुलिस के साथ गंगोह पहुंचा और उस सौदागर को पकड़वा दिया जिससे ये स्मैक लेता था। इस तरह पुलिस ने दोनों के कब्जे से करीब 54 लाख रुपये कीमत की स्मैक बरामद कर ली।