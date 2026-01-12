क्या सरकार एमिशन टैक्स लागू करने की तैयारी में है? जेएनयू की प्रोफेसर ने प्रदूषण उत्सर्जन कर का किया समर्थन

उनका कहना था कि अगर ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में उद्योग चलाना महंगा होगा, तो कंपनियां स्वाभाविक रूप से कम संवेदनशील इलाकों में अपने कारखाने लगाने के बारे में सोचेंगी। इससे प्रदूषण का दबाव एक ही जगह पर नहीं पड़ेगा और कुल मिलाकर उत्सर्जन में कमी आएगी। नीति इस तरह बनाई जानी चाहिए कि कंपनियां नए प्लांट लगाने से पहले यह सोचें कि कहीं वे ऐसे इलाके में तो नहीं जा रही हैं, जहां प्रदूषण से लोगों को ज्यादा नुकसान होता है।