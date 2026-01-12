डेढ़ दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिल्ली का तापमान, अब और बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, IMD की बड़ी चेतावनी

Delhi NCR Weather: इस समय पूरा देश भयंकर ठंड की चपेट में है। ज्यादातर राज्यों में शीतलहर चल रही है और घना कोहरा लोगों के जीवन की एक बड़ी परेशानी बन गया है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से भी नीचे चला गया है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में ठंड ने लोगों को कंपकंपाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसका पूरा असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। कुछ राज्यों में स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए स्कूल का समय बदल दिया है तो कहीं कहीं स्कूलों के विंटर वेकेशन को बढ़ा दिया गया है। सुबह और शाम के समय सर्दी का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ऐसे हालात के बीच दिल्ली-एनसीआर की ठंड ने इस बार 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और IMD ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल होने वाले हैं।