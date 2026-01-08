अब सिर्फ आधे घंटे में जेवर एयरपोर्ट…पलवल-अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू, जानें पूरी डिटेल

इस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा और यूपी दोनों राज्यों में एक साथ काम चल रहा है। एक तरफ हरियाणा में सड़क के दायरे में आने वाली सड़कों के किनारे वाले पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में सड़क को चौड़ा करने और समतल करने का काम शुरू कर दिया गया है। कई जगहों पर मिट्टी डालकर सड़क का बेस तैयार किया जा रहा है। साथ ही जहां अवैध निर्माण बीच में आ रहे हैं उन्हें भी गिराने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले खैर के बाहरी इलाके में बाईपास निर्माण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि सबसे पहले इसी बाइपास को पूरा करें। जप्पा, रहीमपुर, ऐंचना, उदयगढ़ी, लक्ष्मणगढ़ी और बांकनेर गांवों के आसपास निर्माण कार्य तेज है और लक्ष्मणगढ़ी में कट का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इस बाइपास के बनने से खैर कस्बे में लगने वाले भारी जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।