नई दिल्ली

अब सिर्फ आधे घंटे में जेवर एयरपोर्ट…पलवल-अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू, जानें पूरी डिटेल

Greenfield Expressway: पलवल-अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है। इसके बनते ही पलवल से जेवर एयरपोर्ट का सफर सिर्फ आधे घंटे में पूरा हो सकेगा और लोग आसानी से बिना किसी परेशानी के सफर कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 08, 2026

greenfield expressway reduces palwal to jewar airport travel to 30 minutes

पलवल-अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से सफर होगा आसान

Greenfield Expressway: हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लोगों के सफर को आसान करने वाले एक बड़े प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। पलवल से अलीगढ़ के बीच बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया है। इसके बनने के बाद पलवल से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा और यह सफर आधे घंटे में ही पूरा हो जाएगा। अभी पलवल से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में खराब सड़क, गड्ढे और ट्रैफिक लोगों के लिए परेशानियां बने हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लोग सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक सफर कर सकेंगे।

खराब सड़क से मिलेगी राहत

पलवल से अलीगढ़ के बीच का रास्ता 72 किलोमीटर लंबा है और पिछले कई सालों से इसकी स्थिति बहुत खराब है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं और साथ ही सड़क पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जिस वजह से रात को अंधेरे में वाहन चलाते समय ड्राइवरों को दूर तक देखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। बारिश वाले मौसम में तो हालात और खराब होते हैं। स्थानीय लोगों ने इन चीजों को लेकर कई बार प्रशासन के सामने शिकायत की है। लोगों की इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए NHAI ने 4 लेन की सड़क को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में बदलने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके बनने से लोगों को हर दिन की इन परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है।

हरियाणा और यूपी में साथ-साथ चल रहा काम

इस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा और यूपी दोनों राज्यों में एक साथ काम चल रहा है। एक तरफ हरियाणा में सड़क के दायरे में आने वाली सड़कों के किनारे वाले पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में सड़क को चौड़ा करने और समतल करने का काम शुरू कर दिया गया है। कई जगहों पर मिट्टी डालकर सड़क का बेस तैयार किया जा रहा है। साथ ही जहां अवैध निर्माण बीच में आ रहे हैं उन्हें भी गिराने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले खैर के बाहरी इलाके में बाईपास निर्माण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि सबसे पहले इसी बाइपास को पूरा करें। जप्पा, रहीमपुर, ऐंचना, उदयगढ़ी, लक्ष्मणगढ़ी और बांकनेर गांवों के आसपास निर्माण कार्य तेज है और लक्ष्मणगढ़ी में कट का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इस बाइपास के बनने से खैर कस्बे में लगने वाले भारी जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

1350 करोड़ रुपये होंगे खर्च

NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 1350 करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं। इसमें से लगभग 700 करोड़ रुपये जमीन खरीदने और अधिग्रहण में लगाए जा रहे हैं और बाकी की रकम निर्माण कार्य में लगेगी। इस सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी हरियाणा की सीडीएस कंपनी को दी गई है। काम की शुरुआत लगभग 6 महीने पहले हो गई थी, लेकिन शुरुआत में काम की स्पीड थोड़ी धीमी थी, लेकिन अब काम तेजी पकड़ चुका है। सड़क बनने के बाद अलीगढ़, पलवल, यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल के बीच सीधा और आसान रास्ता बन जाएगा। इससे दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, गुरुग्राम और हरियाणा के कई शहरों तक जाना काफी आसान हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि हर रोज कम से कम एक लाख लोगों को इससे सीधा फायदा मिलेगा।

Published on:

08 Jan 2026 03:28 pm

