दिल्ली समेत एनसीआर के इन जिलों के स्कूलों में लंबी छुट्टी की घोषणा, यहां देखें शहरवार सूची

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी शीतलहर और घने कोहरे की वजह से प्रशासन ने कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा की है। कुछ इलाकों में यह छुट्टी 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में ज्यादा ठंड होने की वजह से बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए 10 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा की गई है। गौतम बुद्ध नगर में यह आदेश CBSE, ICSE, IB, उत्तर प्रदेश बोर्ड समेत सभी मान्यता प्राप्त बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षा विभाग ने बच्चों और उनके परिवारजन से अपील की है कि वे जिला प्रशासन और स्कूल की सभी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें क्योंकि मौसम की स्थिति के अनुसार स्कूल खुलने की तारीखों में बदलाव हो सकता है।