दिल्ली समेत एनसीआर के इन जिलों के स्कूलों में लंबी छुट्टी की घोषणा, यहां देखें शहरवार सूची

प्रतीकात्मक तस्वीर
Schools Closed: दिल्ली-एनसीआर में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ रहा है। ठंड इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि बच्चों का स्कूल जाना भी किसी जोखिम से कम नहीं है। ठंड ने सुबह और शाम के समय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर के कई जिलों में प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्कूलों में लंबी छुट्टियों की घोषणा कर दी है। कहीं विंटर वेकेशन बढ़ा दी गई है तो कहीं 8वीं कक्षा तक के स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि बच्चों को यह छुट्टियां उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए दी गई हैं।
दिल्ली में बच्चों का विंटर वेकेशन 1 से 15 जनवरी के बीच होने वाला है। इस दौरान सभी कक्षाओं की छुट्टी होने वाली है और सभी की पढ़ाई पूरी तरह से बंद रहने वाली है। इसी तरह हरियाणा में भी सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में विंटर वेकेशन 1 से 15 जनवरी तक चलेगा। 16 जनवरी से सभी कक्षाएं चलेंगी। अधिकारियों ने इस दौरान सभी बच्चों के परिवार वालों से नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी शीतलहर और घने कोहरे की वजह से प्रशासन ने कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा की है। कुछ इलाकों में यह छुट्टी 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में ज्यादा ठंड होने की वजह से बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए 10 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा की गई है। गौतम बुद्ध नगर में यह आदेश CBSE, ICSE, IB, उत्तर प्रदेश बोर्ड समेत सभी मान्यता प्राप्त बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षा विभाग ने बच्चों और उनके परिवारजन से अपील की है कि वे जिला प्रशासन और स्कूल की सभी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें क्योंकि मौसम की स्थिति के अनुसार स्कूल खुलने की तारीखों में बदलाव हो सकता है।
अन्य राज्यों और जिलों में भी असर
दिल्ली-एनसीआर के साथ देश के अन्य राज्यों में भी ठंड अपना असर दिखा रही है। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा विंटर वेकेशन की घोषणा की गई है। वहां 8 वीं कक्षा तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे और इससे ऊपर की कक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होंगी। वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ, राजस्थान के जयपुर और जालोर, मध्य प्रदेश के भोपाल, झारखंड, तेलंगाना, असम और त्रिपुरा में कहीं स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं तो कहीं स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग