Schools closed: NCR के इस जिले में 14 जनवरी तक स्कूल बंद, शीतलहर और घने कोहरे के कारण DM ने किया छु्ट्टी का ऐलान

Schools closed: दिल्ली के साथ एनसीआर के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल पर मौसम खराब और बूंदाबांदी होने से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं, शीतलहर और घने कोहरे के कारण बुलंदशहर में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में यह आदेश लागू रहेगा।
आपको बता दें कि शुक्रवार की शुरुआत हल्के कोहरे, बादलों और बर्फीली हवाओं के साथ हुई, जिससे सुबह से ही ठंड का असर महसूस किया गया। गुरुवार को भी पूरे दिन कड़ाके की ठंड के कारण धूप नहीं निकल सकी थी, हालांकि पिछले कुछ दिनों से छाए घने कोहरे का प्रभाव शुक्रवार को कुछ कम नजर आया। वहीं, निर्देश दिया गया है कि केवल जरूरी काम-काज करने वाले लोग ही घर से बाहर निकले अन्यथा घर में ही रहे। सड़कों, बाजारों और गांवों तक इस कंपकंपा देने वाली ठंड का असर साफ दिखा, जिससे आम लोगों के साथ-साथ पशु और पक्षी भी प्रभावित हुए।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान घटकर 16 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान हवा में नमी का स्तर 96 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि हवाएं करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नए साल के दूसरे दिन शुक्रवार को बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है।
वहीं, बीएसए डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय ने जानकारी दी कि प्रदेश में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों में अवकाश किया गया है। बुलंदशहर के सभी बोर्डों से संबंधित सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक दिनांक 02 जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा।
मौसम विभाग ने बताया कि आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा भी छा सकता है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग