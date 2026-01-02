Schools closed: NCR के इस जिले में 14 जनवरी तक स्कूल बंद, शीतलहर और घने कोहरे के कारण DM ने किया छु्ट्टी का ऐलान

आपको बता दें कि शुक्रवार की शुरुआत हल्के कोहरे, बादलों और बर्फीली हवाओं के साथ हुई, जिससे सुबह से ही ठंड का असर महसूस किया गया। गुरुवार को भी पूरे दिन कड़ाके की ठंड के कारण धूप नहीं निकल सकी थी, हालांकि पिछले कुछ दिनों से छाए घने कोहरे का प्रभाव शुक्रवार को कुछ कम नजर आया। वहीं, निर्देश दिया गया है कि केवल जरूरी काम-काज करने वाले लोग ही घर से बाहर निकले अन्यथा घर में ही रहे। सड़कों, बाजारों और गांवों तक इस कंपकंपा देने वाली ठंड का असर साफ दिखा, जिससे आम लोगों के साथ-साथ पशु और पक्षी भी प्रभावित हुए।