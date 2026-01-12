पहले अपने घर की महिलाओं को…मुंबई में रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के बयान पर भड़का सियासी पारा

Kapil Mishra Owaisi clash: हाल ही में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया, जिस पर रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने अब प्रतिक्रिया देते हुए उन पर सीधा हमला किया है, जो राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान और भारत के संविधान की तुलना करते हुए कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। दरअसल, रविवार को कपिल मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार जगदीश्वरी अमिन के समर्थन के सिलसिले में मुंबई में थे। वहां उन्होंने ओवैसी को खरी खोटी सुनाने के साथ-साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है। खास बात यह है कि यह बयानबाजी उस समय हो रही है, जब मुंबई में 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिससे वहां का सियासी पारा और गर्म हो गया है।