12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पहले अपने घर की महिलाओं को…मुंबई में रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के बयान पर भड़का सियासी पारा

Kapil Mishra Owaisi clash: हिजाब को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कपिल मिश्रा का तीखा पलटवार सामने आया है। मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले हुई इस बयानबाजी ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 12, 2026

kapil mishra owaisi clash over hijab woman as pm sparks controversy in mumbai civic polls

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा नेअसदुद्दीन ओवैसी को दी चेतावनी

Kapil Mishra Owaisi clash: हाल ही में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया, जिस पर रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने अब प्रतिक्रिया देते हुए उन पर सीधा हमला किया है, जो राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान और भारत के संविधान की तुलना करते हुए कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। दरअसल, रविवार को कपिल मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार जगदीश्वरी अमिन के समर्थन के सिलसिले में मुंबई में थे। वहां उन्होंने ओवैसी को खरी खोटी सुनाने के साथ-साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है। खास बात यह है कि यह बयानबाजी उस समय हो रही है, जब मुंबई में 15 जनवरी को नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिससे वहां का सियासी पारा और गर्म हो गया है।

ओवैसी ने क्या कहा था?

असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी रैली में कहा कि पाकिस्तान का संविधान सिर्फ एक ही समुदाय के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है, लेकिन डॉ. भीमराव आंबेडकर का संविधान सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है। इसी के चलते उन्होंने अपना सपना बताया कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री पद पर हिजाब पहनने वाली महिला होगी। साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलायी जा रही है, वह ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं और सच्चाई लोगों के सामने आकर ही रहेगी। साथ ही उन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुई बुलडोजर कार्रवाई के समय हुई घटना को लेकर भी मौजूदा व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास वक्फ की संपत्ति का हिस्सा गिरा गया है।

कपिल मिश्रा का पलटवार

ओवैसी के इस बयान पर रविवार को कपिल मिश्रा भड़क उठे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं ओवैसी से एक बात कहना चाहता हूं कि पहले महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने दें और उन्हें पढ़ने की आजादी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को ट्रिपल तालाक और हलाला जैसी प्रथाओं में उलझा कर रखा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अगर महिलाओं की आंखें खुल गईं तो यहां के हालात ईरान जैसे हो जाएंगे और यह स्थिति ओवैसी के लिए मुश्किल भरी हो सकती है और एक दिन ओवैसी को ही बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पर भी किया वार

कपिल मिश्रा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी आड़े हाथों लिया। कपिल ने उनको चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह किसी सभा में ‘जय श्री राम’ कहकर दिखाएं। उन्होंने उन पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल उद्धव ठाकरे हरे झंडों के बीच में भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें जब तक भगवा रंग की याद आएगी तब तक हालात हाथ से निकल चुके होंगे।

ईरान का जिक्र बीच में क्यों किया गया?

ईरान में पिछले दो हफ्तों में विरोध प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन इस्लामिक शासन और महिलाओं पर लगाए गए कड़े नियमों के खिलाफ हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियो सामने आई हैं, जिनमें महिलाएं हिजाब को हटाकर जलाते हुए नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन विरोध प्रदर्शन के चक्कर में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका भी ईरान के हालातों पर नजर बनाए हुए है।

ये भी पढ़ें

हिंद साम्राज्य पार्टी को लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव चिह्न आदेश को ठहराया सही, याचिका की खारिज
नई दिल्ली
election symbol case delhi hc dismissed up hind samrajya party petition over election symbol order 1968

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

12 Jan 2026 01:03 pm

Published on:

12 Jan 2026 01:02 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पहले अपने घर की महिलाओं को…मुंबई में रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के बयान पर भड़का सियासी पारा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मेरी बस एक ही गलती थी…डिजिटल अरेस्ट कर दिल्ली के दंपति से 14.85 करोड़ रुपये ठगे, जानिए कैसे

Cyber Crime
नई दिल्ली

बस नें बाइक सवार दो भाइयों को कुचला, दोनों की मौत

roasd accident
नई दिल्ली

जिस जज ने फैसला सुरक्षित रखा वही सुनाए आदेश, उत्तराधिकारी जज दोबारा नहीं करवा सकता सुनवाई

Delhi High Court
नई दिल्ली

दिल्ली में महिला RWA अध्यक्ष की नाम पूछकर हत्या, पति कनेक्शन पर काम कर रही पुलिस

murder in Delhi
नई दिल्ली

Delhi Pollution:’गंदी हवा और दूषित पानी ‘आप’ की देन’, लोग बोले- ‘ हमारा फेफड़ा खराब हो रहा’, दिल्ली CM ने शेयर की पूरी योजना

Rekha Gupta
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.