हिंद साम्राज्य पार्टी को लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव चिह्न आदेश को ठहराया सही, याचिका की खारिज

साल 2019 में हिंद साम्राज्य पार्टी ने एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि चुनाव चिह्न से जुड़ा 1968 का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए बराबरी के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में बताया गया कि इस आदेश के कारण कुछ पुराने राजनीतिक दलों को नए दलों से ज्यादा सुविधाएं और अधिकार मिलते हैं, जो सही नहीं है। पार्टी का कहना है कि सभी राजनीतिक दल एक ही वर्ग में आते हैं और एक ही वर्ग के अंदर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी पुराने दल को खास अधिकार नहीं मिलने चाहिए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में लिखे गए नियमों को लागू करने के लिए वह अपने स्तर पर किसी तरह का नया कानून बनाए।