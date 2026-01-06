दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर भड़के सीजेआई, बोले-इतने समय बाद भी…CAQM को लगाई कड़ी फटकार

कोर्ट ने कहा कि अक्सर प्रदूषण के लिए बसों और ट्रकों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जबकि यह मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अदालत में मौजूद बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक दिया जाएगा तो ऐसा करने पर आम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? साथ ही अदालत ने यह कहा कि बिना वैज्ञानिक तथ्यों के पॉलिसी बनाना जनता के हित में नहीं है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉल्यूशन फैलाने में शामिल दूसरे कारकों पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि किए गए उपायों का असर जमीनी स्तर पर दिखे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पॉल्यूशन की बात आते ही अक्सर किसानों पर भी इसका सारा दोष डाल दिया जाता है।