दिल्ली में रेड लाइन पर डेढ़ घंटे ठप रही मेट्रो सेवा, DMRC में मचा हड़कंप

दिल्ली रेड लाइन मेट्रो डेढ़ घंटे ठप।
Delhi Red Line Metro: दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन (शहीद स्थल से रिठाला) पर शुक्रवार की सुबह सिग्नल में खराबी आने के कारण करीब डेढ़ घंटे तक मेट्रो सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। यह रुकावट सुबह के व्यस्ततम समय (पीक आवर) में आई, जिससे नौकरी या अन्य काम के लिए निकले हजारों यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल, रेड लाइन दिल्ली की सबसे पुरानी और व्यस्त लाइनों में से एक है, जो गाजियाबाद और दिल्ली के कई प्रमुख रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ती है। सुबह के व्यस्त समय में इस तरह की लंबी रुकावट से दैनिक यात्रियों के कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भारी विलंब हुआ।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) के मुताबिक, यह समस्या सुबह करीब 8:15 बजे सामने आई। रेड लाइन पर पीतमपुरा से वेलकम स्टेशन के बीच सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आ गई, जिसके चलते कंट्रोल रूम से मेट्रो ट्रेनों का संपर्क टूट गया। इसका सीधा असर ट्रेनों की गति पर पड़ा और उन्हें बहुत धीमी रफ्तार से चलाना पड़ा। करीब डेढ़ घंटे के प्रयास के बाद, DMRC ने सुबह 9:40 बजे सिग्नल की खराबी को दूर करने में सफलता पाई और रेड लाइन पर मेट्रो सेवाओं का सामान्य परिचालन बहाल किया गया।
मेट्रो सेवाओं में विलंब और परिचालन प्रभावित होने से स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान स्टेशनों पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि कई स्टेशनों के गेट अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। कई यात्रियों ने अपनी परेशानी और स्टेशन के हालात को सोशल मीडिया (विशेषकर 'एक्स' प्लेटफॉर्म) पर साझा किया। यात्री कुणाल टंडन ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि रोहिणी पश्चिम स्टेशन पर आधे घंटे से अधिक समय तक कोई मेट्रो नहीं आई, और स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम दिखाई दे रहा था।
यात्री राज श्रीवास्तव ने बताया कि मेजर मोहित शर्मा मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए थे। वहां मौजूद मेट्रो कर्मचारियों ने उन्हें सूचित किया कि सेवा प्रभावित है और उन्हें परिचालन कब तक सामान्य होगा, इसकी जानकारी नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को परिवहन के अन्य साधनों का विकल्प देखने की सलाह दी गई।
शाहदरा मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद होने की खबर सामने आई। वहीं, रेड लाइन पर गाजियाबाद की ओर के स्टेशनों पर लगे यात्री सूचना डिस्प्ले बोर्ड (PIDS) पर रिठाला के लिए ट्रेनों का प्रतीक्षा समय 61 मिनट से 69 मिनट तक प्रदर्शित हो रहा था, जो यात्रियों के लिए एक लंबी और कष्टदायक प्रतीक्षा का संकेत था।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग