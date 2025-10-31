दिल्ली में रेड लाइन पर डेढ़ घंटे ठप रही मेट्रो सेवा, DMRC में मचा हड़कंप

Delhi Red Line Metro: दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन (शहीद स्थल से रिठाला) पर शुक्रवार की सुबह सिग्नल में खराबी आने के कारण करीब डेढ़ घंटे तक मेट्रो सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। यह रुकावट सुबह के व्यस्ततम समय (पीक आवर) में आई, जिससे नौकरी या अन्य काम के लिए निकले हजारों यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल, रेड लाइन दिल्ली की सबसे पुरानी और व्यस्त लाइनों में से एक है, जो गाजियाबाद और दिल्ली के कई प्रमुख रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ती है। सुबह के व्यस्त समय में इस तरह की लंबी रुकावट से दैनिक यात्रियों के कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भारी विलंब हुआ।