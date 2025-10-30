क्या आपके कहने मात्र से हम आदेश पारित कर देंगे? परेश रावल की फिल्म के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

फिल्म से जुड़ा मुख्य विवाद यह है कि इसमें ताजमहल की उत्पत्ति को लेकर पारंपरिक ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय एक वैकल्पिक कथा प्रस्तुत की गई है। आलोचकों का कहना है कि यह कहानी ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है और इससे लोगों के मन में भ्रम फैल सकता है। वहीं, फिल्म के निर्माताओं और अभिनेता परेश रावल का कहना है कि यह एक कल्पित ड्रामा है, न कि ऐतिहासिक दस्तावेज। अदालत के ताजा फैसले के बाद अब यह फिल्म बिना किसी कानूनी अड़चन के 31 अक्तूबर को देशभर में रिलीज होगी और दर्शक खुद तय करेंगे कि ‘द ताज स्टोरी’ कला है या विवाद की नई कहानी।