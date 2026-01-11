जिस जज ने फैसला सुरक्षित रखा वही सुनाए आदेश, उत्तराधिकारी जज दोबारा नहीं करवा सकता सुनवाई

दोबारा फाइनल बहस कराने के आदेश को रद्द करते हुए अब हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही से बेवजह फैसले मेम समय लगेगा और अदालत का समय भी जाया होगा। इसलिए अच्छा है कि पहले जज ही इस फैसले को सुनाए चाहे उनका ट्रांसफर ही क्यों ना हो गया हो। हाई कोर्ट ने इस मामले में एक मार्मिक बात भी कही, अदालत ने कहा कि एक आरोपी जब जेल में होता है तो फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद उसके लिए हर दिन बहुत मुश्किल है और चिंता में बीतता है। जज के सामने जब वह फाइनल बहस से गुजर रहा होता है तो वह पल भी बहुत चिंता वाले होते हैं। ऐसे में दोबारा से फाइनल बहस करना कोर्ट की कार्यवाही को तो लेट करेगा ही उस आरोपी के लिए भी बहुत कठिन होगा जो एक बार इस प्रक्रिया से गुजर चुका है। हाइकोर्ट ने कहा कि अदालतों को आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन करना जरूरी है लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वास्तविक न्याय को ही खत्म कर दिया जाए।