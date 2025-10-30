एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव! 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Heavy Rain Warning: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिलहाल चक्रवात 'मोंथा' अब धीरे-धीरे कमजोर होकर एक 'कम दबाव का क्षेत्र' बन गया है। इस वेदर सिस्टम के प्रभाव के कारण, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।