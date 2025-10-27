बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात, अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

मौसम विभाग के लेटेस्ट पूर्वानुमान के मुताबिक 28 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी से सक्रिय चक्रवात के कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार में बादल छाए रहने के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 29 अक्टूबर को दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और रायलसीमा में बहुत भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 30 अक्टूबर को पूर्वी भारत में बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में बादल और ठंडक का असर दिखेगा। बात अगर 31 अक्टूबर की करें तो इस दौरान चक्रवात कमजोर पड़ने लगेगा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश और बिजली कड़कने की संभावना रहेगी। उत्तर भारत में मौसम शुष्क लेकिन ठंडा रहेगा।