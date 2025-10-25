पत्नी छोड़ गई तो 14 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार, नौ दिन तक हैवानियत से बिगड़ी तबीयत

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पिछले एक साल के दौरान पिता या करीबी रिश्तेदारों द्वारा नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न की कई हृदय विदारक घटनाएं सामने आई हैं, जो समाज के लिए एक गहरी चिंता का विषय हैं। इन मामलों में कई बार आरोपी नशे की लत या पारिवारिक कलह के कारण हिंसक हो जाते हैं, जिसका शिकार घर की बेटियां बनती हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली की अदालतों ने हाल ही में ऐसे कई मामलों में दोषी पिताओं को कठोर सजाएं सुनाई हैं, जिनमें रोहिणी जिला अदालत द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा सुनाना और पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश शामिल है। इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ऐसे जघन्य अपराधों को दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला बताते हुए आरोपी पिताओं की जमानत याचिकाएं रद्द की हैं।