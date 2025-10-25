दिल्ली में गर्भवती महिलाओं पर पड़ रही दोहरी मार…दिवाली के बाद बिगड़े राजधानी के हालात

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण का असर सिर्फ सांस या फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भवती महिलाओं और गर्भ में पल रहे शिशुओं के लिए भी यह गंभीर खतरा है। सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव की निदेशक (प्रसूति एवं स्त्री रोग) डॉ. आस्था दयाल ने HT को बताया “हवा में मौजूद महीन कण (PM2.5) प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण के विकास और दिमागी स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। दीवाली के बाद कई गर्भवती महिलाओं ने सांस फूलने, चक्कर आने और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी शिकायतें की हैं।”