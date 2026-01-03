NCR के 200 गांवों ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, पंचायत और पुलिस के अभियान को मिली सार्थक दिशा

पलवल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशा मुक्त घोषित गांवों में ग्राम पंचायतों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। पंचायतों ने नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया और गांव स्तर पर सख्त निगरानी रखी। उन्होंने अन्य पंचायतों से अपील की कि वे इन नशा मुक्त गांवों को उदाहरण मानें और अपने गांवों को भी नशा मुक्त बनाएं। पुलिस प्रशासन पंचायतों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि समाज से नशे की जड़ पूरी तरह खत्म की जा सके। अभियान के दौरान 197 नशा पीड़ितों की पहचान कर उनका इलाज किया गया। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मदद से उन्हें परामर्श और इलाज दिया गया। इलाज के बाद इन्हें फिर से समाज में शामिल किया गया, जिससे न केवल परिवारों को राहत मिली, बल्कि गांवों में भी यह संदेश गया कि नशे से दूर रहें।